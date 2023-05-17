Економіка

17:28 17.05.2023

Ердоган заявив про продовження "зернової угоди" на два місяці

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Ердоган заявив про продовження "зернової угоди" на два місяці

Чорноморська зернова ініціатива функціонуватиме протягом ще двох місяців, заявив у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внеском наших українських друзів було ухвалено рішення про продовження Угоди про "Чорноморський зерновий коридор" ще на два місяці", - написав він у середу в твіттері.

"Ми продовжимо наші зусилля, щоб забезпечити виконання всіх умов угоди та її продовження в наступному періоді. Крім того, наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких суден із портів "Миколаїв" і "Ольвія". Ми вдячні їм за це", - написав також президент Туреччини.

"Ми сподіваємося, що ми побачимо дні, коли війна між Росією та Україною закінчиться спочатку постійним припиненням вогню, а потім миром. Я хотів би висловити вдячність президенту Росії пану Путіну за його щиру підтримку наших зусиль у цьому процесі. Я також хотів би подякувати президенту України пану Зеленському за його конструктивну співпрацю. Я також хотів би подякувати генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй пану Гутеррешу за його зусилля в цьому процесі", - зазначив він.

Теги: #продовження #ердоган #зернова_ініціатива

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