Економіка

12:11 11.05.2023

В Україні на ринку праці найбільший попит на водіїв, швачок і продавців - Держслужба зайнятості

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В Україні на ринку праці найбільший попит на водіїв, швачок і продавців - Держслужба зайнятості

На Єдиному порталі вакансій станом на 11 травня налічується 184 тис. вакансій, повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості України в четвер.

"У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування: кваліфікованих робітників з інструментом - 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик); робітників з обслуговування устаткування та машин - 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана); професіоналів - 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці); працівників сфери торгівлі та послуг - 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар, молодша медична сестра)", - ідеться в повідомленні.

За даними бази вакансій служби зайнятості, перелік затребуваних робітничих професій очолюють: водій; швачка; продавець продовольчих/непродовольчих товарів.

Серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах - до 60% і вище. При цьому кількість безробітних із числа колишніх керівників, професіоналів і фахівців утричі перевищувала кількість відповідних вакансій.

Станом на початок травня поточного року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становить 11 тис. грн. Зокрема, серед працівників сфери торгівлі та послуг - 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств - 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом - 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування і машин - 12 тис. гривень.

При цьому в базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: ливарник металів і сплавів - 70 тис. грн; слюсар-інструментальник - 60 тис. грн; коваль на молотах і пресах - 50 тис. грн.

Теги: #зайнятість #вакансії

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