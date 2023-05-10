НБУ погодив довірчим управителем Ідея Банк президента Польсько-української господарської палати Пєхоту

Президент Польсько-української господарської палати Яцек Пєхота став довірчим управителем Ідея Банк (Львів), підконтрольного польському Getin Holding S.A., якому Нацбанк наприкінці березня цього року тимчасово заборонив права голосу за акціями українського банку.

Як ідеться в повідомленні Getin Holding на Варшавській фондовій біржі, 9 травня він отримав ухвалене напередодні відповідне рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ.

"Згідно із зазначеним рішенням повноваження щодо здійснення права голосу за 323 072 875 акціями Ідея Банк Україна (100% статутного капіталу), які належать емітенту, передано довірчому управителю на строк до усунення емітентом порушення, за яке застосовано захід впливу у вигляді заборони на здійснення права голосу акціями Ідея Банк Україна", - зазначено в інформації.

Пєхота, як зазначено на сайті палати, - польський політик, у 1985-2007 був депутатом Сейму, міністром економіки в уряді прем'єра Лешека Міллера з 2001 до 2003 року і міністром економіки та праці в уряді прем'єра Марка Бєлки 2005 року. Співпрезидентом палати є ексміністр економіки і фінансів, ексзаступник голови НБУ та ексголова правління ПриватБанку Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, Нацбанк тимчасово позбавив Getin Holding права голосу за 100% акцій Ідея Банку через визнання небездоганною ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чернецького (Leszek Czarnecki). НБУ встановив для них річний термін для усунення порушення.

Як повідомляли польські ЗМІ, на початку лютого регіональна прокуратура у Варшаві подала клопотання про попереднє ув'язнення щодо Чернецького. Йдеться про розслідування справи GetBack, яке триває з 2018 року, а також підозри в шахрайстві щодо 1140 клієнтів Idea Bank SA на суму 227 млн злотих. Як пояснив прокурор, тимчасовий арешт бізнесмена необхідний для пред'явлення обвинувачення підозрюваному, який майже два роки ухиляється від добровільної явки в прокуратуру. Завдяки цьому прокуратура зможе видати йому міжнародний і європейський ордери на арешт.

Наприкінці лютого 2022 року Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано у зв'язку з невиконанням усіх умов переходу права власності до 25 лютого.

Після розірвання угоди з ПУМБ Getin Holding відмовився від планів продажу свого українського дочірнього банку в умовах триваючої військової агресії РФ проти України. Наприкінці серпня холдинг зазначив, що визнав збиток від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" - ІФ) PLN230,58 млн (приблизно $55,5 млн за поточним курсом). Таке знецінення знизило балансову вартість інвестиції в Ідея Банк до PLN15,6 млн, а в "Нью Фінанс Сервіс" - до PLN0,02 млн.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований 1989 року. У 2021 році його чистий прибуток становив 581,07 млн грн, проте 2022-й банк завершив зі збитком 649,88 млн грн.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 березня 2023 року Ідея Банк посідав 24-те місце (10,35 млрд грн) серед 66 банків, що діяли на той момент у країні.

Раніше, у червні 2020 року, було розірвано угоду з продажу Ідея Банку ексголові правління Альфа-Банку (Київ) Івану Світеку та українській інвесткомпанії Dragon Capital: сторони не змогли узгодити її комерційні умови у встановлений договором строк. Пізніше Dragon Capital зі Світеком встигли до війни купити Юнекс Банк у Смарт-Холдингу Вадима Новинського.