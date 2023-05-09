Економіка

15:14 09.05.2023

Ощадбанк закрив p2p-перекази через сайт з причини їх використання гральним бізнесом

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Ощадбанк закрив p2p-перекази через сайт з причини їх використання гральним бізнесом

Державний Ощадбанк повідомив про закриття можливості p2p-переказів через свій сайт після повідомлення народного депутата Ярослава Железняка про здійснення ним платежу через Ощадбанк гральній компанії без ліцензії "1win", що пройшов під кодом MCC 6012 (фінансові послуги).

"Переказ, який став підставою для звинувачень на адресу Ощадбанку, був звичайним P2P переказом, створеним на офіційному сайті банку для фізичних осіб. З огляду на те, що виокремити та заблокувати здійснення саме таких операцій неможливо, адже це перебуває поза зоною впливу банку, було ухвалено рішення з 7 травня тимчасово заблокувати доступ до цього сервісу на сайті", - повідомила фінустанова.

Ощадбанк додав, що аналіз нетипової активності таких операцій, а також самостійні тестові операції засвідчили ймовірність використання зловмисниками сервісу на сайті банку в незаконних цілях.

Держбанк заявляє, що не має жодних юридичних чи технологічних відносин із організаторами тоталізаторів, казино чи інших видів грального бізнесу, і для безпечного переказу коштів пропонує користуватися сервісом "Мобільний Ощад".

Як повідомлялося, перед Ощадбанком Железняк провів такий платіж через інший держбанк - найбільший на ринку ПриватБанк, однак за кілька годин депутат повідомив, що ПриватБанк уже прибрав можливість такого платежу і подякував за це Нацбанку. Держбанк повідомив, що проводить розслідування.

Теги: #ощадбанк #переводы

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