Ексміноритарії вимагають від ПГЗК Ferrexpo стягнути сумарно понад 135 млн грн за примусовий викуп їхніх акцій у 2019 році

Колишні міноритарні акціонери ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, Горішні Плавні Полтавської обл.), найбільшого виробника залізорудних окатишів в Україні, який є основним активом швейцарської Ferrexpo AG, вимагають стягнути понад 135 млн грн заборгованості за примусовий викуп акцій ПГЗК у 2019 році.

Згідно з ухвалою Східного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження від 20 квітня поточного року у справі 917/542/22, два позивачі вимагають від ПГЗК і Ferrexpo PLC (Лондон) стягнути солідарно з них 51 млн 695,682 тис. грн заборгованості та 84 млн 359,824 тис. грн заборгованості.

При цьому констатується, що ухвалою Господарського суду Полтавської області від 15 лютого 2023 р. у справі №917/542/22 задоволено клопотання ПГЗК, і справу було повернуто на стадію підготовчого провадження. Провадження було зупинено до розгляду Верховним Судом справи № 910/15551/20 (Велика палата Верховного Суду України 19 квітня 2023 року скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій ПГЗК і передання їх чотирьом компаніям - колишнім акціонерам підприємства - ІФ-У).

Також повідомляється, що апелянт звернувся до Східного апеляційного господарського суду зі скаргою (...) Розглянувши матеріали справи та апеляційної скарги (...), судова колегія дійшла висновку про відкриття апеляційного провадження у справі.

Суд встановив учасникам справи строк до 15 травня 2023 р. включно для подання відзивів на апеляційну скаргу з доказами їх надсилання іншим учасникам справи. Крім того, суд визначив витребувати матеріали справи з Господарського суду Полтавської області.

Як повідомлялося, Ferrexpo AG (Швейцарія), якій належало 99,11% акцій ПрАТ "ПГЗК", примусово викупило у міноритаріїв акції в рамках процедури squeeze-out і довело свою частку до 100%. Дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів: 20 червня 2019 р., констатувалося раніше в офіційній інформації ПГЗК у системі НКЦПФР.

При цьому уточнювалося, що набуття прав власності на пакет акцій відбулося безпосередньо, в результаті обов'язкового безпосереднього продажу акцій емітента на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до ст.65-2 закону "Про акціонерні товариства", з урахуванням закону від 23 березня 2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах".

Розмір частки Ferrexpo в ПГЗК до викупу акцій був 99,11%, після викупу - 100%.

Ferrexpo заявило про примусовий викуп у міноритаріїв акцій у рамках процедури squeeze-out за ціною 34,24 грн кожна за їхньої номінальної вартості 9,96 грн - така інформація містилася в публічній безвідкличній вимозі, датованій 17 травня 2019 року.

При цьому в оприлюдненому ПГЗК у системі НКЦПФР повідомленні від імені уповноваженої особи повідомлялося, що Ferrexpo AG має намір скористатися правами, передбаченими ст.65 закону "Про акціонерні товариства", щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами ПАТ "ПГЗК" на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Станом на дату повідомлення Ferrexpo AG було прямим власником домінуючого контрольного пакета акцій товариства, а саме - володіло 189 млн 313,087 тис. од. іменних простих акцій ПрАТ, що становило 99,11% статутного капіталу.

У структурі власності підприємства, що додається до повідомлення, тоді уточнювалося, що Ferrexpo AG, кінцевим бенефіціаром якої є Костянтин Жеваго, станом на 1 квітня 2019 року належала безпосередньо 99,1167%-ва частка акцій ПрАТ "ПГЗК".

В Україні після оновлення законодавства низка компаній ініціювала процедуру примусового викупу акцій на підприємствах, у яких їхня частка перевищує 95%.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК" і 99,9%-ва частка ТОВ "Біланівський ГЗК".