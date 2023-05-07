Суд за скаргою ФГВФО визнав неправомірними дії держвиконавця за відмову заарештувати 50,3% у ГЗК Ferrexpo у справі "Фінанси та Кредит"

Господарський суд м. Києва за скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) визнав неправомірними дії державного виконавця, який відмовився прийняти до виконання рішення суду про арешт 50,3% часток у гірничо-збагачувальних комбінатах Ferrexpo, ухвалене як забезпечувальний захід за позовом Фонду про стягнення з Костянтина Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" 46 млрд грн.

Згідно з ухвалою Господарського суду м. Києва від 1 травня 2023 р., копію якої має агентство "Інтерфакс-Україна", скарга Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на дії старшого державного виконавця Горішньоплавнівського відділу державної виконавчої служби в Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Ковтун Наталії Андріївни) задоволена.

"Визнати неправомірними дії щодо відмови у прийнятті до виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 3 березня 2023 р. Зобов`язати Горішньоплавнівський відділ державної виконавчої служби у Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відкрити виконавче провадження за заявою ФГВФО про примусове виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 03.03.2023 у справі №910/268/23 в частині накладення арешту на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК", на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "Єристівський ГЗК", на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "Біланівський ГЗК", які опосередковано належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo AG", - йдеться в ухвалі суду.

Повний текст ухвали складено 2 травня 2023 року.

Як повідомлялося, ФГВФО на початку січня цього року подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків "Фінанси та Кредит" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує Фонд.

Госпсуд 3 березня як забезпечувальний захід ухвалив рішення про арешт активів Жеваго у вигляді 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", що побічно належать йому через Ferrexpo. Боржниками у цій справі є також Ferrexpo AG (Швейцарія), Ferrexpo Plc (Велика Британія), Ferrexpo Plc (Велика Британія), що котирується на Лондонській фондовій біржі, Fevamotinico SaRL (Люксембург) і Minco Trust (Сінгапур).

ФГВФО зазначав, що суд врахував надане Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належного йому майна, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги.

Також повідомлялося, що Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого був народний депутат Верховної Ради VIII скликання і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Жеваго.

У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках "Фінанси та Кредит".

За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру Жеваго, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція) за запитом про екстрадицію, проте потім суд відмовився задовольнити український запит.