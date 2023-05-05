Економіка

20:43 05.05.2023

"Укрнафта" у I кв.-2023 збільшила середньодобовий видобуток нафти більш ніж на 100 тонн, нафтового газу - на 30 тис. куб. м

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"Укрнафта" у I кв.-2023 збільшила середньодобовий видобуток нафти більш ніж на 100 тонн, нафтового газу - на 30 тис. куб. м

ПАТ "Укрнафта" в січні-березні 2023 року здійснило низку організаційно-технічних заходів на свердловинах, що дало змогу збільшити середньодобовий видобуток нафти на понад 100 тонн і нафтового газу - на 30 тис. куб. м.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії із посиланням на допис директора ПАТ "Укрнафта" Сергія Корецького на його фейсбук-сторінці у п'ятницю.

"Зокрема, переведення на інший горизонт однієї свердловини у Східному нафтогазоносному регіоні надало змогу отримати середньодобовий дебіт у 34,1 тонни нафти. Станом на кінець березня з цієї свердловини вже отримано 1100 тонн нафти і 100 тисяч кубометрів нафтового газу", - пояснив він.

Крім того, було проведено понад 10 складних операцій на інших родовищах.

"Завдяки цим роботам на деяких свердловинах вдалося підвищити дебіт учетверо, що сукупно принесло понад 100 додаткових тонн добового дебіту нафти і близько 30 тис. куб. м нафтового газу", - зазначили в ПАТ.

Як нагадали в компанії, "Укрнафта" ставить за мету підвищити у 2023 році видобуток нафти на 6% із подальшим збільшенням показників видобутку протягом наступних п'яти років. Цього року заплановано буріння трьох нових свердловин і трьох бічних стовбурів.

Як повідомлялося, Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

Станом на кінець березня 2023 року "Укрнафта" мала у своєму розпорядженні 89 родовищ із 3,7 тис. нафтогазових свердловин. Компанія експлуатує 451 АЗС.

"Укрнафта" у 2022 році скоротила видобуток нафти із конденсатом на 8,6% порівняно з 2021 роком - до 1,37 млн тонн.

"Укрнафта" 2023 року планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,08 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,45 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

Теги: #укрнафта

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