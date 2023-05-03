В Україні запустять пілотний проєкт із визначення земельного податку на підставі показників масової оцінки земель

Ухвалений парламентом законопроєкт №7532 передбачає запуск пілотного проєкту із визначення розміру земельного податку на підставі показників масової оцінки земель із урахуванням міжнародних стандартів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, закон передбачає обов'язкове зазначення ціни (вартості) земельних ділянок, речових прав на них або розміру плати за користування під час надання інформації про зареєстровані права за договорами до Державного земельного кадастру та Держреєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, пілотний проєкт покликаний удосконалити взаємодію між зазначеними системами, створити математико-статистичну модель масової оцінки земель та автоматизовану систему розрахунку.

Проєкт буде запущено з метою реалізації затвердженої законом Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7532, що спрощує, зокрема, купівлю невеликих ділянок землі сільськогосподарського призначення для садівництва та городництва.