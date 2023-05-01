Новації програми EFF у вигляді нижніх меж соцвитрат та податкових надходжень допоможуть у виконанні бюджету – представник Фонду

Новації програми розширеного фінансування EFF "нижня межа соціальних витрат" та "нижня межа номінальних податкових надходжень" покликані допомогти владі, зокрема, Мінфіну забезпечувати виконання бюджету у надзвичайно складних умовах дефіциту ресурсів та зростання потреб у видатках, пояснив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Нижня межа соціальних витрат (індикативна ціль програми) встановлюється для забезпечення гарантії соціальних витрат у часи, коли у влади не було іншого вибору, окрім як оптимізувати більшу частину витрат, не пов'язаних з обороною", – зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Степанян зазначив, що податкові надходження залежать від низки ризиків, пов'язаних із війною, а також від потенційних політичних рішень, які можуть призвести до розмивання податкової бази.

За його словами, нижня межа номінальних податкових надходжень (кількісний критерій ефективності програми) є засобом захисту податкових надходжень, закладених до бюджету на 2023 рік, зокрема шляхом ухвалення поправок до законодавства, які мають сприяти мобілізації прогнозованих надходжень.

"Ця кількісна ціль допоможе захистити доходи від заходів, що розмивають податкову базу. У короткостроковій перспективі це може допомогти пом’якшити фінансові обмеження з одночасною підтримкою реконструкції та соціальних витрат в середньостроковій перспективі", – наголосив представник Фонду.

Він зазначив, що перед Міністерством фінансів постає особливо складне завдання щодо управління економікою у воєнний час.

"Те, що я бачив у Міністерстві, - це команда відданих професіоналів, які наполегливо працюють над досягненням цілей програми, а наші експерти готові допомогти в цьому шляхом надання рекомендацій щодо розробки політики та розбудови потенціалу у міру необхідності", - заявив Степанян.

Згідно з програмою EFF, нижня межа податкових надходжень (без урахування ЄСВ) на кінець квітня встановлена на рівні 451,5 млрд грн, на кінець червня – 696,4 млрд грн, за підсумками року – 1 трлн 679,17 млрд грн.

Нижня межа соціальних витрат, як зазначено у програмі, становить на кінець квітня 187 млрд грн, на кінець червня – 258,1 млрд грн, за підсумками року – 499,6 млрд грн.

За даними Мінфіну, за січень-березень на соціальне забезпечення було направлено із загального фонду держбюджету 135,9 млрд грн, зокрема у березні – 48,6 млрд грн, за загального обсягу його видатків 636,6 млрд грн (у березні – 225 2 млрд грн).

За даними на сайті Нацбанку, податкові надходження за січень-березень становили 251,4 млрд грн, неподаткові – 131,8 млрд грн за загального обсягу доходів 525,9 млрд грн, з яких 133,8 млрд грн припало на зовнішні гранти.