Мобілізація внутрішніх доходів буде основною умовою стійкого та тривалого економічного зростання повоєнної України - представник МВФ

Відновлення та реконструкція України потребуватимуть величезних фінансових ресурсів, і міжнародна спільнота готова розділити частину тягаря, проте Україна повинна продовжувати виконувати свою частину та посилювати мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування соціальних та інфраструктурних потреб, вважає постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

"Для післявоєнної України це буде основною передумовою стійкого та тривалого економічного зростання. З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують наявну податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Степанян зазначив, що затверджена наприкінці березня чотирирічна програма розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд спрямована на сприяння такому стійкому та надійному економічному зростанню.

За його словами, одним з інструментів сприяння такому економічному зростанню є ефективна та справедлива податкова політика, що дає змогу перерозподіляти держресурси для задоволення соціальних та інфраструктурних потреб країни з одночасним підвищенням конкурентоспроможності шляхом забезпечення рівних умов для бізнесу.

Представник МВФ зазначив, що Національна стратегія доходів (НСД), про розробку якої 2023 року йдеться в програмі, у практичному плані допоможе узгодити мобілізацію доходів з урядовими пріоритетами розвитку та середньостроковими потребами у видатках, включно з реконструкцією та соціальними потребами.

"Для підтримки доходної бази у короткостроковій перспективі основна увага приділятиметься скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій і митній сферах", - заявив Степанян.

Він зазначив, що НСД стане всеосяжною "дорожньою картою", що містить чіткі цілі щодо забезпечення надходжень та інші цілі політики, які охоплюють і політичні, і адміністративні реформи.

Представник МВФ нагадав, що відповідно до поданого українською стороною Меморандуму економічної та фінансової політики стратегія передбачатиме п'ять основних кроків. Зокрема, це заходи щодо підвищення рівня надання податкових і митних послуг, перегляд спрощеної системи оподаткування для вирішення проблеми ерозії податків на працю та узгодження законодавства про ПДВ і акцизні збори з законодавством ЄС.

Крім того, НСД передбачає посилення антикорупційних заходів і процедур управління для усунення ризиків недоброчесності та податкові реформи для післявоєнної реконструкції та інвестицій.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Україна за рахунок податків, зборів та інших доходів забезпечує лише близько половини видатків державного бюджету, тоді як друга половина фінансується за рахунок зовнішньої грантової та кредитної допомоги. Через брак коштів минулого року 400 млрд грн видатків було покрито емісійним фінансуванням Нацбанку, якого 2023 року вдається уникати.

Потреби в зовнішньому фінансуванні держбюджету цього року оцінюються приблизно в $42 млрд. Крім того, планується залучити ще $11 млрд на швидке відновлення України, згідно з дослідженням RDNA2 від Світового банку, в якому загальні потреби оцінено в $411 млрд, а на цей рік - у $14 млрд.

"Чому взагалі потрібна Національна стратегія доходів? Тому що ми зараз на 50% залежимо від зовнішньої допомоги. Україна не може так жити, не може! ... Національна стратегія доходів саме спрямована на те, щоб створити умови для дохідної бази всередині країни, щоб зменшити зовнішню залежність", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середині квітня цього року.

Кабмін 24 березня доручив Мінфіну почати підготовку НСД на 2024-2030 роки. До кінця травня має бути розроблений план заходів, зокрема для розв'язання ключових проблем, виявлених у результаті проведення опитування платників податків, який стане внеском у дорожню карту НСД. Ця вимога є одним із 19 структурних маяків програми.

Потім за підтримки технічної допомоги МВФ буде здійснено аналіз прогалин з метою використання цієї інформації в дорожній карті для НСД (2024-2030) з чітким визначенням цілей за доходами та іншими політичними цілями, а також керівні принципи координації між урядовими агенціями, донорами, приватним сектором і громадянським суспільством під керівництвом Мінфіну. Ця робота має завершитися до кінця липня 2023 року, а остаточну стратегію буде ухвалено до кінця 2023 року - ще один структурний маяк.