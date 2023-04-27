Економіка

12:58 27.04.2023

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

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Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Війна має серйозні наслідки для української економіки, тому майбутнє вирішення питання боргу країни щодо єврооблігацій має враховувати, насамперед, інтереси України, її можливості та водночас зберегти підтримку країни на ринку та її перспективи повернутися на нього за необхідності, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Для нас важливо не зробити якихось кроків, які дуже вдарять по репутації та довірі до України як надійного позичальника до війни, який завжди виконує взяті зобов'язання", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи запропоновану Світовим банком і МВФ ідею створення спільної схеми реструктуризації суверенних боргів для країн, які потребують такої реструктуризації, і, зокрема, паузи в обслуговуванні боргу (standstill) на початку процесу переговорів, Марченко нагадав про відповідний standstill в України з власниками євро до середини 2024 року.

"Ми не обслуговуємо зовнішні зобов'язання, і це питання зараз недостатньо актуальне для України. Є час, щоб знайти правильне рішення, насамперед із урахуванням інтересів України", – зазначив міністр.

Водночас він вкотре вказав, що при цьому потрібно думати на перспективу. "Якщо ми хочемо залучати інвесторів на відновлення, ми не повинні робити будь-які кроки, які можуть нашкодити цьому", - пояснив глава Мінфіну.

Як повідомлялося, Група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") 23 березня 2023 року надала фінансові гарантії для нової програми EFF із МВФ, що передбачають на період її дії (2023-2027 рр.) продовження standstill щодо виплат Україною боргу країнам Групи. Умовою такого відстрочення є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

У свою чергу Мінфін 24 березня заявив, що уряд України на час програми зобов'язується вжити низки заходів щодо управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти трьох цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність та зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектора в повоєнному відновленні. Для підтримки цього процесу цей уряд найняв фінансових та юридичних консультантів.

Згідно з заявою, Мінфін очікує на початок переговорів із комерційними кредиторами про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

"Паризький клуб" 20 липня 2022 року вже робив таку заяву про готовність призупинити обслуговування держборгу України до кінця 2023 року із закликом до власників єврооблігацій України пристати на пропозицію країни про дворічне відстрочення виплат за ними, що й сталося у серпні того ж року.

Теги: #марченко #євробонди

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