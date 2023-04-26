Економіка

09:44 26.04.2023

У ВР ініціюють перезавантаження Державної податкової служби

2 хв читати
У ВР ініціюють перезавантаження Державної податкової служби

Народні депутати ініціюють законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби, повідомив парламентарій із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Реєструємо проєкт про перезавантаження Податкової служби. За аналогією з проєктами щодо митниці (№6490д) та БЕБ (Бюро економічної безпеки - ІФ-У) (№9080)", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, законопроєкт змінює процедуру конкурсного відбору керівника податкової служби на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК).

Автори законопроєкту пропонують, щоб конкурсна комісія складалася з дев’яти осіб, визначених Кабінетом Міністрів, з яких п’ятьох відбиратимуть на підставі пропозицій міжнародних організацій.

Законопроєкт пропонує проводити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності податкової служби. За словами Железняка, негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення очільника служби, що не дасть змоги змінювати керівника податкової просто за бажанням Кабміну.

Згідно із законопроєктом, після обрання нового керівника податкової служби здійснюється переатестація всіх її працівників, зокрема з питання доброчесності.

Законопроєкт також передбачає вищий розмір заробітної плати для податківців.

"Цим законопроєктом ми завершуємо серію з трьох ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері: БЕБ - ДМС - ДПС (Бюро економічної безпеки - Державна митна служба - Державна податкова служба - ІФ-У)", - зазначив Железняк.

Він також повідомив, що автором законопроєкту є і голова парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

 

Теги: #рада #податкова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 25.04.2023
ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

ТСК пропонує заборонити виробництво і реалізацію сигарет для duty-free до кінця війни

17:20 25.04.2023
Незаконний обіг тютюнових виробів перевищив 20% ринку – голова ТСК

Незаконний обіг тютюнових виробів перевищив 20% ринку – голова ТСК

14:57 24.04.2023
ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

21:23 18.04.2023
На фронті загинув екснардеп Барна

На фронті загинув екснардеп Барна

15:45 12.04.2023
Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

Стефанчука просять провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проєкту постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військових

15:03 12.04.2023
Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

Парламентський комітет просить Шмигаля втрутитися в проблемну ситуацію щодо захисту дітей, які залишилися без батьківського піклування

07:30 12.04.2023
У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

У Раді зареєстровано проєкт постанови, що "блокує" повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців

20:29 11.04.2023
У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

18:56 11.04.2023
ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

ВР ухвалила закон-бенчмарк програми з МВФ про внесення змін до Бюджетного кодексу в частині використання коштів на підтримку України

16:07 11.04.2023
ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

ВР звільнила від податку на нерухомість власників знищеного окупантами або пошкодженого майна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Незаконний обіг тютюнових виробів перевищив 20% ринку – голова ТСК

Туреччина з 1 травня запроваджує мито 130% на імпорт пшениці, ячменю та кукурудзи

Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

Україна отримала 3-й транш макрофіндопомоги ЄС на EUR1,5 млрд

ОСТАННЄ

"Астарта" не вважає великою загрозою заборону Польщі на імпорт українських агротоварів

Банки очікують зростання корпоративного кредитного портфеля без погіршення його якості - опитування НБУ

BAT виплатить понад $635 млн у США через порушення санкцій проти Північної Кореї

Угорщина заборонила імпорт з України 25 видів сільгосппродукції та посилила правила транзиту

Україна закупить у "Скай Трейд Україна" 61,5 тис. "пакунків малюка" за 416,55 млн грн

До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

Уряд України пропонує секторальні санкції проти Ірану на 50 років

Туреччина з 1 травня запроваджує мито 130% на імпорт пшениці, ячменю та кукурудзи

"Укрпошта" у I кварталі зафіксувала дворазове зростання відправки посилок з-за кордону

"Нова пошта" планує встановити 20 мобільних відділень на деокупованих територіях до кінця 2023р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА