У ВР ініціюють перезавантаження Державної податкової служби

Народні депутати ініціюють законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби, повідомив парламентарій із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Реєструємо проєкт про перезавантаження Податкової служби. За аналогією з проєктами щодо митниці (№6490д) та БЕБ (Бюро економічної безпеки - ІФ-У) (№9080)", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, законопроєкт змінює процедуру конкурсного відбору керівника податкової служби на основі найкращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК).

Автори законопроєкту пропонують, щоб конкурсна комісія складалася з дев’яти осіб, визначених Кабінетом Міністрів, з яких п’ятьох відбиратимуть на підставі пропозицій міжнародних організацій.

Законопроєкт пропонує проводити щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності податкової служби. За словами Железняка, негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення очільника служби, що не дасть змоги змінювати керівника податкової просто за бажанням Кабміну.

Згідно із законопроєктом, після обрання нового керівника податкової служби здійснюється переатестація всіх її працівників, зокрема з питання доброчесності.

Законопроєкт також передбачає вищий розмір заробітної плати для податківців.

"Цим законопроєктом ми завершуємо серію з трьох ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері: БЕБ - ДМС - ДПС (Бюро економічної безпеки - Державна митна служба - Державна податкова служба - ІФ-У)", - зазначив Железняк.

Він також повідомив, що автором законопроєкту є і голова парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").