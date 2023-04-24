Економіка

22:00 24.04.2023

ФГВФО подав до суду на держвиконавця за відмову реалізувати судову ухвалу про забезпечення позову в рамках стягнення з ліквідованого банку "ФіК" Жеваго 46 млрд грн

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ФГВФО подав до суду на держвиконавця за відмову реалізувати судову ухвалу про забезпечення позову в рамках стягнення з ліквідованого банку "ФіК" Жеваго 46 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав скаргу на дії старшого державного виконавця Горішньоплавнівського відділу держвиконавчої служби в Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у справі про стягнення з ліквідованого банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 46 млрд грн.

Згідно з ухвалою Господарського суду м. Києва від 17 квітня 2023 р., копію якої має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", розгляд скарги призначено на 26 квітня поточного року.

Водночас суд визначив повідомити Горішньоплавнівський відділ державної виконавчої служби в Кременчуцькому районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про направлення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб скарги на дії старшої державної виконавиці Ковтун Наталії Андріївни щодо відмови у прийнятті до виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 3 березня 2023 року у справі №910/268/23.

Згідно з ухвалою суду від 3 березня 2023 року, боржниками за цією ухвалою є: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК", ТОВ "Біланівський ГЗК", компанія Ferrexpo AG (Швейцарія), компанія Ferrexpo Plc (Велика Британія), компанія Fevamotinico SaRL (Люксембург), компанія Minco Trust (Сінгапур).

"Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову набирає законної сили із 3 березня 2023 р., підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, і може бути пред'явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 3 березня 2026 р.", - констатується в ухвалі суду.

Як повідомлялося, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого був народний депутат Верховної Ради VIII скликання і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Жеваго.

У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому власнику банку, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція) за запитом про екстрадицію, проте потім відпустили під заставу.

Господарський суд Києва за заявою ФГВФО заарештував активи власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в рамках забезпечення позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн, йдеться про 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", які опосередковано належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo.

При цьому в пресрелізі Фонду уточнювалося, що, ухвалюючи це рішення, суд врахував надане ФГВФО підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належного йому майна, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги ФГВФО до Жеваго.

Крім того, суд заборонив іншим пов'язаним із ним компаніям відчужувати зазначені активи.

Раніше ФГВФО уточнював, що подав позов до Госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн 4 січня 2023 року. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує Фонд. 1 березня 2023 року ФГВФО подав заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

 

 

 

 

Теги: #суд #жеваго #фонд

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