"Київміськбуд" відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках

Холдингова компанія "Київміськбуд" (КМБ) відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках – ЖК "Урлівський-1", "Урлівський-2", Mirax і "Абрикосовий", повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"На перших трьох будівельники вже працюють, на останньому розпочнуть днями. Цим кроком "Київміськбуд" засвідчує готовність будувати далі. На компанії лежить відповідальність перед майже 20 тис. інвесторів, і ми не збираємось її перекладати. "Київміськбуд" усе добудовує до кінця! І на цей раз також, усе добудуємо!" - написав він у фейсбуці.

Як раніше повідомляв Кушнір, заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти ХК "Київміськбуд" сягнула 326 млн грн, що перешкоджає повноцінному відновленню будівельних робіт на майданчиках.

Як повідомлялося, "Київміськбуд" за підсумками 2022 року ввів в експлуатацію понад 101,7 тис. кв. м житла.

За даними Opendatabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас виторг компанії зріс на 23% і сягнув 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міська рада (80%).