Економіка

18:04 24.04.2023

"Київміськбуд" відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках

2 хв читати
"Київміськбуд" відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках

Холдингова компанія "Київміськбуд" (КМБ) відновлює роботи на чотирьох будівельних майданчиках – ЖК "Урлівський-1", "Урлівський-2", Mirax і "Абрикосовий", повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"На перших трьох будівельники вже працюють, на останньому розпочнуть днями. Цим кроком "Київміськбуд" засвідчує готовність будувати далі. На компанії лежить відповідальність перед майже 20 тис. інвесторів, і ми не збираємось її перекладати. "Київміськбуд" усе добудовує до кінця! І на цей раз також, усе добудуємо!" - написав він у фейсбуці.

Як раніше повідомляв Кушнір, заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти ХК "Київміськбуд" сягнула 326 млн грн, що перешкоджає повноцінному відновленню будівельних робіт на майданчиках.

Як повідомлялося, "Київміськбуд" за підсумками 2022 року ввів в експлуатацію понад 101,7 тис. кв. м житла.

За даними Opendatabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. Водночас виторг компанії зріс на 23% і сягнув 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міська рада (80%).

 

Теги: #київміськбуд #кушнір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 17.04.2023
Заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти "Київміськбуду" становить 326 млн грн

Заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти "Київміськбуду" становить 326 млн грн

14:12 05.01.2023
"Київміськбуд" відновив роботу на 10 із 22 будмайданчиків, у 2022 р. здав в експлуатацію 101,7 тис. кв.м

"Київміськбуд" відновив роботу на 10 із 22 будмайданчиків, у 2022 р. здав в експлуатацію 101,7 тис. кв.м

12:43 23.11.2022
Комісія Київради підтримала петицію про дофінансування добудови комплексів "Укрбуд" зі столичного бюджету

Комісія Київради підтримала петицію про дофінансування добудови комплексів "Укрбуд" зі столичного бюджету

10:32 21.10.2022
"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"

"Київміськбуд" відновив будівництво ще одного об'єкта "Укрбуду"

16:29 22.09.2022
"Київміськбуд" має намір виконати зобов'язання щодо добудови об'єктів "Укрбуду" в повному обсязі

"Київміськбуд" має намір виконати зобов'язання щодо добудови об'єктів "Укрбуду" в повному обсязі

20:07 01.07.2022
"Київміськбуд" відновив будівництво семи із 30 об'єктів

"Київміськбуд" відновив будівництво семи із 30 об'єктів

16:46 05.03.2022
"Київміськбуд" відмовляється від використання матеріалів російських виробників

"Київміськбуд" відмовляється від використання матеріалів російських виробників

13:42 11.12.2020
"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Харківський" і "Гармонія" корпорації "Укрбуд"

"Київміськбуд" ввів в експлуатацію ЖК "Харківський" і "Гармонія" корпорації "Укрбуд"

16:57 25.09.2020
"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Оберіг-2" корпорації "Укрбуд"

"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Оберіг-2" корпорації "Укрбуд"

10:39 26.08.2020
"Київміськбуд" здійснить аудит із добудови житлокомплексів ФФБ під управлінням "Аркади" та запропонує інвесторам варіанти - мер Києва

"Київміськбуд" здійснить аудит із добудови житлокомплексів ФФБ під управлінням "Аркади" та запропонує інвесторам варіанти - мер Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

УЗ відновила перевезення сільгосппродукції на експорт для транзиту через Польщу

Польські молочні асоціації проти закриття свого ринку для української молочної продукції

Румунія запроваджує пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

ОСТАННЄ

В Україні стартувала реформа рибної галузі

УЗ відновила перевезення сільгосппродукції на експорт для транзиту через Польщу

НБУ анулював ліцензії 8 фінустанов і виключив із реєстрів 9 установ та страхового брокера

Вплив імпорту молочних продуктів з України на ринок ЄС мінімальний - Eucolait

На Київщині відновлено повністю та частково вже 11 784 об'єкти - ОВА

"Прометей" отримав кредитну лінію в 2,5 млн від чорногорського Zapad Banka

Польські молочні асоціації проти закриття свого ринку для української молочної продукції

Болгарія наполягає на врегулюванні ринкових аномалій, спричинених скупченням у Східній Європі української с/г продукції

Середній розмір пенсії становить майже 5,3 тис. грн - міністр

Румунія запроваджує пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА