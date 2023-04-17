Економіка

17:19 17.04.2023

Заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти "Київміськбуду" становить 326 млн грн

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Заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти "Київміськбуду" становить 326 млн грн

Заборгованість за договорами розстрочки на об'єкти холдингової компанії "Київміськбуд" (КМР) досягла 326 млн грн, що перешкоджає повноцінному поновленню будівельних робіт на майданчиках, повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

"Взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалися відключення світла, але першочергові причини – відсутність продажу та несплата внесків за розстрочкою. За рік повномасштабної війни "КМР" вичерпав деяку кількість запасів. На сьогодні робиться все можливе, щоб фінансове здоров'я компанії було відновлено, і ми могли розпочати будувати нормальними темпами", – написав він на фейсбук-сторінці.

За його словами, на темпах будівництва також позначилося подорожчання будматеріалів та скорочення кількості кваліфікованих кадрів.

Кушнір зазначив, що у "КМР" очікують викупу нерухомості на потреби міста на суму 300 млн грн, а також рішення столичної міськради про докапіталізацію компанії на мільярд грн.

Він також закликав інвесторів погашати заборгованості з розстрочки, щоб компанія мала змогу активізувати будівництво.

"Наголошую, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, в якому ви купили квартиру", – додав Кушнір.

Як повідомлялося, "Київміськбуд" за підсумками 2022 року ввів в експлуатацію понад 101,7 тис. кв. м житла.

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку попереднього року. При цьому виторг компанії зріс на 23% і становив 1,8 млрд грн.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання у її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ГК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств та 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міська рада (80%).

 

Теги: #київміськбуд #нерухомість

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