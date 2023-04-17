Економіка

12:10 17.04.2023

НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів і цифрових технологій

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НБУ запросив техдопомогу МВФ щодо віртуальних активів і цифрових технологій

Національний банк України в роботі з Міжнародним валютним фондом запросив окремий блок технічної допомоги, пов'язаний із віртуальними активами та цифровими технологіями, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Реформуємо також нагляд із метою посилити аналітичну складову та об'єднати експертизу, зокрема щодо технологічних речей і AML (anti money loundering)", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні.

Пишний також повідомив, що Україна запустила один із прогресивних механізмів тестування рішень, спрямованих на впровадження цифрових технологій, роботи з віртуальними активами та інноваційних фінтех-розробок, - так звану регуляторну пісочницю, схоже до того, як це функціонує в Сінгапурі, Великій Британії, Швейцарії, США.

"Це дасть змогу тестувати рішення за обмеженої кількості користувачів, контролюючи ризики, відпрацьовуючи технологічні та регуляторні моделі. Доопрацьовувати, і ті з них, які підтвердять життєздатність і відповідність, випускатимуть досить швидко на ринок", - пояснив голова НБУ.

Він також зазначив, що за останні півроку після його призначення провів три-чотири дуже предметні детальні зустрічі з міністром цифрових технологій Михайлом Федоровим. "Ми проходимося по всьому цифровому порядку денному: починаючи від е-резидентства і завершуючи віртуальними активами. Практично за кожним із пунктів у нас є розуміння, що ми робимо, що із запропонованого "полетить", а що потребує доопрацювання, а іноді й переосмислення", - зазначив Пишний.

З огляду на це він запевнив, що Україна не відстане від технологічного прогресу у фінансовому секторі через війну.

"Навпаки. Війна спонукала до рішучих і креативних рішень, зняла деякі перешкоди. Попри війну, якщо ви проаналізуєте наші рішення за останні чотири-п'ять місяців, побачите, що ми розморозили більшість проєктів та активізували процеси. Є й зворотний бік інновацій - операційна стійкість функціонування, ризики фінстабільності та запобігання легалізації. Але це не стоп-фактори, а завдання, над якими слід працювати", - заявив голова НБУ.

Він повідомив, що на "Весняних зборах" МВФ та Світового банку у Вашингтоні про українську "Дію" згадували чи не на кожній зустрічі високого рівня. Зокрема під час зустрічі зі Світовим банком його віцепрезидентка Анна Б'єрде заявила, що банк бачить можливість використання цифрової платформи "Дія", щоб посилити спроможність у питаннях, пов'язаних із підтримкою малого та середнього бізнесу.

"У нас є точка входу, є мультифункціональна національна платформа і підтверджена функціональна спроможність надавати підтримку мільйонам із відповідною авторизацією та звітністю", - пояснив Пишний.

Теги: #мвф #нбу #техдопомога #цифрові_технології

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