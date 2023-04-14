Економіка

11:19 14.04.2023

Вакантність у торговельних центрах Києва зросла вдвічі, до 21,5% - UTG

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Вакантність у торговельних центрах Києва зросла вдвічі, до 21,5% - UTG

Середньозважений рівень вакантності в торговельних центрах Києва продовжує зростати, у березні 2023 року сягнув 21,5%, що практично вдвічі перевищило показник аналогічного періоду минулого року в 11,5%, повідомила директор Української торгової гільдії (UTG) Євгенія Локтіонова агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт зазначила, що подальше зростання вільних площ особливо охопило ТРЦ регіонального (вакантність 30,9%) і окружного (19,2%) формату.

"Тому зараз як ніколи результативність роботи ТРЦ залежить насамперед від двосторонньої здатності домовлятися: і з боку керуючої компанії, і з боку ритейлерів", - наголосила Локтіонова.

За її словами, щоб подолати негативні наслідки, ТРЦ намагаються активніше залучати нестандартних орендарів - від ЦНАПів до музеїв, як нещодавно зробили в ТРЦ "Гулівер". У такий спосіб звільнені після виїзду орендарів площі починають використовувати як майданчики для конференцій/івентів або навіть як експозиційні майданчики.

Однак, за словами керівника UTG, відвідувачі таких форматів для решти орендарів є імпульсними покупцями, хоча в подальшому можуть стати постійними клієнтами торговельного центру.

"Такі нестандартні орендарі можуть тимчасово вирішити проблему вакантності приміщень, відіграти ситуативну рекламну роль, але навряд чи зможуть закріпитися в ТРЦ і стати стабільним генератором потоку. Це пов'язане з тим, що вони найчастіше не платять оренду, не генерують потік і не є комерційними", - зазначає Локтіонова.

Водночас, розглядаючи перспективи едюкейменту (орендар, який провадить освітню діяльність) у торговельних центрах України на тлі обмеженого асортименту якорів, експерт відзначає його перспективність. Хоча й наголошує, що едюкеймент для нашої країни є новинкою, тому потребує суттєвих ресурсів для створення значної маркетингової підтримки.

"Однак в умовах війни девелопери не готові вкладати суттєві суми в розвиток нових функцій. Тому слід повернутися до цього питання після нашої перемоги", - зазначає вона.

Компанію UTG створено 2001 року. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #тц #нерухомість #utg

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