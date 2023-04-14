Економіка

08:12 14.04.2023

"Терра" побудує на західній Україні завод із виробництва круп

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"Терра" побудує на західній Україні завод із виробництва круп

Компанія "Терра" (Харків), один із найбільших в Україні виробників круп і пластівців, побудує на заході країни завод вартістю $20 млн, пише ZAXID.NET.

"Зараз ми визначаємося з майданчиком для будівництва. Розглядаємо Львівську, Тернопільську та Рівненську області. У нас великі вимоги до території: потрібна залізнична колія, транспортний вузол, інфраструктура, люди. Нам важлива логістика, і для споживачів в Україні, і для експорту", - повідомив комерційний директор компанії Олександр Ясинський.

Потужності нового заводу дадуть змогу переробляти 300 тис. тонн сировини на рік і виробляти 150 тис. тонн продукції на рік. Окрім круп, борошна, пластівців, каш і супів швидкого приготування "Терра" має намір запустити лінії з переробки гречки та кукурудзи. На заводі планують побудувати біокотельню для забезпечення потреб виробництва.

За словами комерційного директора, виробничі лінії, пакування і транспортування будуть максимально автоматизовані.

Наразі "Терра" веде переговори з іноземним банком про відкриття кредитної лінії в $20 млн, шукає партнера для інвестицій у новий завод і розглядає можливість кооперації з великими сільгоспвиробниками.

За інформацією Ясинського, якщо компанії вдасться знайти готові приміщення, запустити новий завод можна буде вже за рік, а будівництво виробництва з нуля займе близько двох років.

Паралельно компанія "Терра" розвиватиме власну роздрібну мережу магазинів по всій Україні. Перший маркет уже відкрито в Харківській області.

Компанія "Терра" зареєстрована в Харківській області в 1999 році. Компанія виробляє близько 200 найменувань продукції, зокрема, крупи, пластівці, борошно, каші та супи швидкого приготування, комбікорми, та експортує їх до 67 країн світу: у США, Європу, ОАЕ, ПАР, Малайзію, на Шрі-Ланку тощо. "ТЕРРА" входить до найбільших виробників круп в Україні та до топ-5 органічних виробників.

Бенефіціарами та засновниками компанії є Олександр та Ігор Ясинські, співзасновниками - Сергій Приходько та Олег Гоженко.

 

 

 

Теги: #завод #крупа #україна

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