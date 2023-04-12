Економіка

14:01 12.04.2023

Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

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Зеленський підписав закон про забезпечення права українців на пенсії в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2981-ІХ "Про внесення зміни до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії", ухвалений Верховною Радою 20 березня 2023 року, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Цей документ спрямований на забезпечення реалізації права українців на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

"Громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії. Так, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду України або подати заяву та підтверджувальні документи через вебпортал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку", - наголошується в повідомленні.

Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема, передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься: за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку; у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності; у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника; за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше ніж 24 лютого 2022 року.

Норми закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

Теги: #закон #пенсії #воєнний_стан

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