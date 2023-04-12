Відновлено публічний доступ до Єдиної е-системи у сфері будівництва

Публікацію відкритих даних у Єдиній електронній системі у сфері будівництва відновлено після закриття публічного доступу на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Відкриття даних - частина підготовки до масштабної реформи містобудування (законопроєкт №5655), у центрі якої - цифровізація будівельних документів і процесів. Наша мета - щоб громадськість, міжнародні партнери, експертне середовище, правоохоронні органи, місцеве самоврядування мали повний доступ до даних про будівництво", - наводяться у пресрелізі слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

За його словами, інформація, що становить загрозу національній безпеці, залишається закритою, зокрема дані про частину об'єктів критичної інфраструктури. Водночас публічна карта будівництва, відомості про об'єкти та дані про будівництво за адресою знову доступні громадськості.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року частину функціоналу публічного порталу е-системи було обмежено на час дії воєнного стану. Пізніше доступ до електронних кабінетів для авторизованих користувачів було відновлено на територіях, де не велися активні бойові дії.