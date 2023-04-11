МХП отримав $38 млн чистого прибутку в IV кв.-2022 та $231 млн чистого збитку за весь рік

Агрохолдинг МХП, найбільший в Україні виробник курятини, у четвертому кварталі 2022 року зміг отримати $38 млн чистого прибутку, що в 2,4 разу краще за показник четвертого кварталу довоєнного 2021 року.

Як йдеться у річному звіті агрохолдингу на Лондонській фондовій біржі у вівторок, загалом минулий рік для нього закінчився із чистими збитками $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку за підсумками попереднього року.

Згідно зі звітом, виторг МХП у четвертому кварталі 2022 року зріс на 6% – до $766 млн, загалом за рік – на 11%, до $2 млрд 642 млн.

Зокрема експортний виторг за квартал досяг 64% ($491 млн) порівняно з 61% ($1 млрд 601 млн) за весь 2022 рік і 53% ($1 млрд 265 млн) за весь 2021 рік.

"Війна в Україні триває і може загостритися в найближчі місяці. Існують постійні ризики для діяльності компанії через атаки на критичну інфраструктуру України. Однак на сьогоднішній день всі виробничі потужності МХП в Україні продовжують працювати майже на повну потужність. Після перетворення своїх логістичних механізмів у відповідь на обставини воєнного часу, компанія знову експортує більш ніж до 70 країн світу, постачаючи зерно, рослинні олії та м'ясо птиці по всьому світу", – зазначається в документі.

Згідно з ним, до цього часу об'єкти МХП не зазнали фізичних збитків внаслідок війни.

Водночас група зазнала значних витрат, пов'язаних з війною, після російського вторгнення 24 лютого 2022 року, оцінених у $69 млн за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. Вони включають пожертвування на підтримку спільноти, списання запасів та біологічних активів та інші конкретні витрати, пов'язані з війною. Зокрема МХП безоплатно доставив населенню України близько 12 тис. тонн продукції птахівництва.

Уточнено, що операційний прибуток у четвертому кварталі минулого року скоротився на 12% – до $90 млн, а за рік – на 49%, до $255 млн, EBITDA – відповідно на 16%, до $109 млн та на 41%, до $384 млн.

Як зазначається, у січні-березні 2023 року агрохолдингу вдалося повністю зберегти виробничу потужність.

"Оскільки загальна ситуація в Україні залишається нестабільною, ми не можемо дати якихось значних прогнозів щодо перспектив сегменту птахівництва на весь 2023 рік. У зерновому сегменті цього місяця стартує весняна посівна. Оскільки всі наші землі розташовані за межами зон бойових дій, ми сподіваємося , що зможемо зібрати ті ж 360 тис. га, що й у 2022 році", – зазначив також МХП.

Згідно з звітом, зважаючи на поточні ризики та невизначеності після російського вторгнення в Україну, а також необхідність збереження ліквідності для підтримки поточних бізнес-операцій і підтримки населення країни, правління МХП вирішило, що виплата дивідендів малоймовірна, доки триває війна.