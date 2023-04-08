Економіка

07:26 08.04.2023

Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

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Рада з фінстабільності створила робочу групу для розвитку внутрішнього боргового ринку

Рада з фінансової стабільності (РФС) на позачерговому засіданні 5 квітня створила робочу групу з питань розвитку внутрішнього боргового ринку за участю представників Національного банку та Міністерства фінансів у рамках виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

"Робоча група здійснюватиме аналіз ліквідності банківської системи, підтримуватиме діалог з учасниками ринку, розроблятиме цільові стратегії для заохочення інвесторів і готуватиме рекомендації Міністерству фінансів і НБУ щодо вирішення проблем на ринку державних облігацій", - ідеться в повідомленні Мінфіну в п'ятницю.

Відповідно до Меморандуму Україна взяла на себе зобов'язання уникати емісійного фінансування державного бюджету та розвивати внутрішній борговий ринок шляхом розширення та диверсифікації кола інвесторів у державні цінні папери, зокрема за рахунок повернення нерезидентів на внутрішній ринок облігацій, нагадало міністерство.

Учасники засідання також обговорили ризики для окремих українських банків через присутність їхніх материнських установ у Росії. "З огляду на вагому роль банків з іноземним капіталом у забезпеченні фінансової стабільності та підтримці економіки України, а також вкрай обмежений вплив на рішення материнських установ, члени РФС погодилися продовжити пошук шляхів підтримки цих установ в Україні", - зазначається в релізі.

Уточнюється, що в РФС узяли участь її члени: голова НБУ Андрій Пишний, його перший заступник Катерина Рожкова та заступник Дмитро Олійник, міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник Юрій Драганчук, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут, заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма, інші керівники установ - члени РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для професійного обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.

У матеріалах з МВФ зазначалося, що стратегія України полягатиме в максимізації випуску внутрішніх державних цінних паперів на первинному ринку з метою принаймні покриття очікуваного погашення, що дасть змогу відмовитися від емісійного фінансування. Передбачуваний чистий позитивний внесок від внутрішнього ринку облігацій у покриття дефіциту держбюджету, визначеного в 1,71 трлн грн (без урахування грантів), у документах оцінено в 31 млрд грн, або 0,5% ВВП. Очікується, що дефіцит фінансуватиметься переважно за рахунок зовнішнього пільгового фінансування.

"Є можливості для збільшення частки банків у державних облігаціях, яка на кінець 2022 року скоротилася до 21% від їхніх сукупних активів, що значно нижче довоєнного рівня (25,8% від сукупних активів)", - ідеться також у програмі.

Як повідомлялося, Нацбанк у березні переглянув своє попереднє рішення і відмовив нерезидентам у можливості репатріації коштів від погашення ОВДП, дозволивши лише репатріацію відсотків. Як наголошується в матеріалах МВФ, репатріація основної суми могла б зажадати продажу $1,56 млрд у 2023-2027 роках, тоді як на виведення за кордон отриманих відсоткових платежів до кінця цього року буде потрібно близько $120 млн.

 

 

Теги: #борг #рфс #група

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