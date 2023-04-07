Економіка

17:51 07.04.2023

Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

2 хв читати
Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

Попит на оренду квартир у Києві у квітні 2023 року перевищив довоєнний показник на 38%, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир bird.

"Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася з початку війни і навіть більше: сьогодні попит на 38% вищий за довоєнний рівень. Очікуваного підвищення цін на оренду після зими і локдаунів поки що не відбулося", - йдеться у пресрелізі.

За даними bird, у квітні на 4% зросла ціна на оренду двокімнатних квартир у Києві. Так, тепер медіанна ціна становить 13 тис. грн/міс., тоді як для однокімнатних - 9 тис. грн/міс., трикімнатних - 20 тис. грн/міс.

У Львові загалом зберігаються вищі ціни на оренду квартири, ніж у столиці, однак порівняно з попереднім місяцем однокімнатні квартири здешевшали на 7%, двокімнатні - на 12%. Отже, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 15 тис. грн/міс., двокімнатної - 16 тис. грн /міс., трикімнатної - 18,6 тис. грн/міс.

Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. Наразі - майже 300 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 бала.

До 2022 року bird працював виключно в Києві. У Львові застосунок було запущено 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google. Крім того, торік сервіс запустив застосунок birb у Лондоні та планує запуск у Варшаві.

Теги: #нерухомість #квартири #bird

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 06.04.2023
"Епіцентр" відкриває ТЦ в Івано-Франківську після оновлення

"Епіцентр" відкриває ТЦ в Івано-Франківську після оновлення

16:54 06.04.2023
"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

"Слуга народу" внесла до Київради пропозицію розірвати договір про оренду землі, наданої посольству РФ

16:04 06.04.2023
Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

11:19 06.04.2023
Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

12:28 03.04.2023
Пілотний проєкт соціального житла для маріупольців у рамках проєкту #яМаріупольЖитло буде відкрито у Дніпрі у квітні

Пілотний проєкт соціального житла для маріупольців у рамках проєкту #яМаріупольЖитло буде відкрито у Дніпрі у квітні

12:41 31.03.2023
За рік у Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих об'єктів - заступник голови ОП Кулеба

За рік у Київській області було відновлено понад 11 тис. із 27 тис. зруйнованих об'єктів - заступник голови ОП Кулеба

13:59 30.03.2023
В Авдіївці повністю розбита інфраструктура і немає жодної вцілілої будівлі - начальник військової адміністрації

В Авдіївці повністю розбита інфраструктура і немає жодної вцілілої будівлі - начальник військової адміністрації

12:22 30.03.2023
McDonald's відкрив ресторан у Вінниці

McDonald's відкрив ресторан у Вінниці

16:09 29.03.2023
Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%

Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%

16:54 28.03.2023
Понад 55 тисяч мешканців Київської області подали заяви на компенсацію за зруйноване житло – Шуляк

Понад 55 тисяч мешканців Київської області подали заяви на компенсацію за зруйноване житло – Шуляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CCC" у зв'язку з планом реструктуризації боргу

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки - постанова

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%

Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

ОСТАННЄ

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

"Укрметалургпром" вважає за необхідне тимчасово заборонити експорт металобрухту для забезпечення метпідприємств сировиною

Sotheby's продає кросівки Майкла Джордана, розраховує виручити рекордні $2-4 млн

Детінізація тютюнового ринку може додати держбюджету 15-17 млрд грн – Гетманцев

Усі нові торгові об'єкти в Україні мають бути побудовані як замкнені екосистеми – думка

На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

Негода спричинила пошкодження в електромережах Чернівецької області - "Укренерго"

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CCC" у зв'язку з планом реструктуризації боргу

В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА