Попит на оренду квартир у Києві на 38% вищий за довоєнний - дані bird

Попит на оренду квартир у Києві у квітні 2023 року перевищив довоєнний показник на 38%, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир bird.

"Кількість шукачів квартир в оренду повністю відновилася з початку війни і навіть більше: сьогодні попит на 38% вищий за довоєнний рівень. Очікуваного підвищення цін на оренду після зими і локдаунів поки що не відбулося", - йдеться у пресрелізі.

За даними bird, у квітні на 4% зросла ціна на оренду двокімнатних квартир у Києві. Так, тепер медіанна ціна становить 13 тис. грн/міс., тоді як для однокімнатних - 9 тис. грн/міс., трикімнатних - 20 тис. грн/міс.

У Львові загалом зберігаються вищі ціни на оренду квартири, ніж у столиці, однак порівняно з попереднім місяцем однокімнатні квартири здешевшали на 7%, двокімнатні - на 12%. Отже, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 15 тис. грн/міс., двокімнатної - 16 тис. грн /міс., трикімнатної - 18,6 тис. грн/міс.

Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. Наразі - майже 300 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 бала.

До 2022 року bird працював виключно в Києві. У Львові застосунок було запущено 13 грудня 2022 року завдяки отриманому компанією гранту від Google. Крім того, торік сервіс запустив застосунок birb у Лондоні та планує запуск у Варшаві.