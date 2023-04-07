В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

Станом на 7 квітня в низці прикордонних і прифронтових областей України триває відновлення пошкодженої російськими агресорами мережевої інфраструктури.

"Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

Як зазначили в Міненерго з посиланням на главу відомства Германа Галущенка, наразі генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.