Економіка

10:31 07.04.2023

В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

1 хв читати
В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

Станом на 7 квітня в низці прикордонних і прифронтових областей України триває відновлення пошкодженої російськими агресорами мережевої інфраструктури.

"Триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. - у Сумській, Харківській та Херсонській областях", - повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

Як зазначили в Міненерго з посиланням на главу відомства Германа Галущенка, наразі генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

 

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 05.04.2023
"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

19:08 05.04.2023
ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

14:49 05.04.2023
В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

10:50 05.04.2023
Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

20:48 04.04.2023
Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

15:14 04.04.2023
"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

14:38 04.04.2023
ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

ЄС та США допоможуть Україні та Молдові зміцнювати та розвивати енергетичний сектор

19:54 03.04.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

07:25 03.04.2023
Імпорт е/е зі Словаччини на вихідні зріс, з Молдови відсутній

Імпорт е/е зі Словаччини на вихідні зріс, з Молдови відсутній

19:13 02.04.2023
ДТЕК: Через обстріли зупинилася одна з ТЕС холдингу

ДТЕК: Через обстріли зупинилася одна з ТЕС холдингу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки - постанова

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%

Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

Зеленський: Ми запрошуємо бізнес Польщі заходити в Україну дуже інтенсивно вже зараз

ОСТАННЄ

S&P знизило рейтинг України в інвалюті до "CCC" у зв'язку з планом реструктуризації боргу

Ліміти купівлі 3-міс. депосертифікатів Нацбанку індивідуальні для кожного банку і прив'язані до обсягу вкладів понад 3-міс. та їх динаміки - постанова

Кількість вакансій в Україні зросла на 14% у березні 2023 р. - дослідження Work.ua

Оператори ГРС під брендом РГК мають у своєму розпорядженні план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені під час контрнаступу - гендиректор

Sotheby's виставить на торги рубін з оцінкою на рівні рекордних $30,3 млн

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,5%

Найприбутковішими банками в лютому-2023 року стали Приват, Райф, Сенс, Укрсиб, ПУМБ, Сіті та ОТП, найзбитковішими - Ощад та Укрексім

Міжнародні резерви України в березні зросли на 10%, до рекордних $31,9 млрд - Нацбанк

Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників

"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА