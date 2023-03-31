Україна зацікавлена у продовженні місії МАГАТЕ на ЗАЕС до повної деокупації станції

Україна зацікавлена в продовженні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС щонайменше до повернення станції під свій контроль, заявив в. о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков на брифінгу в Медіацентр "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб місія МАГАТЕ тривала. По-перше, місія МАГАТЕ здійснюється на запрошення України. По-друге, українська сторона отримує дані про стан обладнання та систем, які перебувають у розпорядженні МАГАТЕ", - зазначив він.

За словами Корікова, вкрай важливим є той факт, що МАГАТЕ перебуває на ЗАЕС саме на умовах української сторони.

"Це створює певний тиск на окупантів, які не звикли працювати в умовах такого постійного моніторингу і які у збройний спосіб захопили станцію", - доповнив голова ДІЯРУ.

Він додав, що позиція України в цьому питанні збігається з позицією генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, який теж вважає, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС має тривати "стільки, скільки потрібно".

Коріков також висловив переконання в тому, що РФ буде позбавлена прав і привілеїв у МАГАТЕ, як країна-окупант, що повністю порушила норми міжнародної ядерної безпеки.

"На жаль, на сьогодні міжнародного консенсусу щодо цього рішення досягти не вдалося. Однак відповідні резолюції ради керуючих МАГАТЕ щодо деокупації ЗАЕС були однозначно підтримані, і ми переконані в тому, що міжнародний консенсус буде посилюватися і ми дійдемо також і до ухвалення рішення щодо позбавлення РФ прав та привілеїв у МАГАТЕ", - наголосив очільник ДІЯРУ.