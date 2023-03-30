Економіка

07:43 30.03.2023

Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

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Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

Міністерство енергетики України та Німецька східна бізнес-асоціація (German Eastern Business Association) підписали меморандум про сприяння проєктам із "зеленого" відновлення українського енергосектора, повідомило Міненерго в середу ввечері.

"Міністр енергетики України Герман Галущенко провів у Берліні зустріч із представниками німецьких компаній, що входять до Німецької східної бізнес-асоціації. Під час зустрічі сторони підписали меморандум про рамкову співпрацю", - зазначили у відомстві.

Зокрема, сторони домовилися посилювати українсько-німецьке енергетичне партнерство, а також підтвердили прагнення забезпечити стабільну роботу енергетичного сектора України та розбудову стійкої енергетичної системи майбутнього.

За інформацією міністерства, Меморандум передбачає обмін досвідом між сторонами у прискоренні переходу до зеленої енергетики, реалізацію регулярних спільних форматів співпраці з питань інтеграції енергетичного ринку України з європейським, а також підтримку зеленого відновлення в рамках спільної реалізації пілотних проєктів енергетичної реконструкції в Україні за рахунок інвестицій німецького бізнесу.

"Відновлювана енергетика – це більше, ніж просто питання клімату. Це важлива частина майбутнього української енергосистеми, яка буде стійкою до військових викликів і відбудовуватиметься на принципах сталого розвитку. Інвестиції у цю галузь – це внесок в енергетичну безпеку всієї Європи", - заявив процитований на сайті Міненерго Галущенко.

 

 

 

Теги: #меморандум #співробітництво #міненерго

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