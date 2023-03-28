Голова "Укргідроенерго" вважає доцільним відкриття експорту е/е до Європи через її нинішній профіцит

Доцільність відкриття експорту електроенергії в Європу у зв'язку з її нинішнім і прогнозованим на найближчі місяці профіцитом очевидна, але питання досить політизоване, вважає гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"В енергосистемі України вже три тижні цілодобовий профіцит (...).А коли є профіцит, треба його продавати і на цьому заробляти. Чому нам не заробити умовно тих кілька десятків мільйонів гривень, які можна віддати, наприклад, на ПСО? Не просити, не шукати, а заробити?", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви помітили, ми зараз максимально освітлюємо вулиці і світимо там, де треба і не треба, бо є профіцит, є незбалансованість", - звернув увагу голова генкомпанії, додавши, що з потеплінням і збільшенням світлового дня споживання і далі знижуватиметься.

При цьому він зазначив, що "шанси розблокування експорту зараз більш реальні".

Водночас очільник "Укргідроенерго" вважає питання заполітизованим, зокрема через те, що низка українських споживачів не забезпечена електрикою.

Водночас він пояснив, що електроенергія у цих споживачів відсутня саме через великі обмеження в пошкоджених російськими обстрілами мережах, а не через дефіцит потужностей.

"Туди електрику просто фізично поки що не можна доставити в необхідних обсягах. Але на темі експорту багато маніпуляцій. Якби ми могли їх позбутися, якби блогери, преса щиро і правдиво пояснювали людям реальний стан речей, було б дуже добре. Треба сказати людям: електроенергії зараз надлишок, її можна продати, заробити на цьому і відновити енергосистему", - сказав Сирота.

Він зазначив, що в разі дефіциту, якщо ресурсу не вистачатиме для внутрішніх потреб, Україна просто обмежила б перетин для експорту.

"З тими країнами, куди експортуємо, ми б і говорили на таких умовах – ми експортуємо, поки є профіцит, раптом щось – ми зупиняємо. Це регулювання, і ніхто не буде собі дозволяти у час війни на цьому спекулювати. Ми ж не говоримо, що ми відкрили експорт і продаємо за довгостроковими контрактами", - пояснив позицію глава генкомпанії.

Як повідомлялося, в цьому інтерв'ю Сирота також наголосив, що "Укгідроенерго" і НАЕК "Енергоатом", які є головними виконавцями спецобов’язків з підтримки тарифів для населення (ПСО), не під силу паралельно нести навантаження в рамках ПСО і відновлювати свої об'єкти після руйнацій.

За його словами, навіть без урахування завданих окупантами на захопленій Каховській ГЕС збитків на 16,7 млрд грн втрати УГЕ від російської військової агресії на підконтрольній Україні території становлять понад 22 млрд грн.

Сирота пояснив, що це ті кошти, яких компанія на сьогодні потребує для відновлення своїх пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. Водночас такий обсяг коштів компанія може сплатити за рік на ПСО.

При цьому керівник УГЕ наголосив, що знайти кошти на відновлення об'єктів електроенергетики надзвичайно важливо, оскільки від цього залежатиме стійкість енергосистеми наступного осінньо-зимового періоду.

"Енергетика цього разу вистояла, бо мала міцний фундамент, але за цей рік він достатньо порушений. Ми працюємо, але це тимчасові рішення, з ними не можна заходити в ОЗП, бо це слабка позиція", – попередив він.

Експорт електроенергії в Європу Міненерго зупинило 11 жовтня після перших масованих ударів російських агресорів по енергосистемі України.