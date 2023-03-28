Економіка

13:06 28.03.2023

Міненерго має намір залучати і розподіляти міжнародну допомогу з обладнанням через цифрову платформу AidEnergy

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Міненерго має намір залучати і розподіляти міжнародну допомогу з обладнанням через цифрову платформу AidEnergy

Міністерство енергетики запускає цифрову платформу AidEnergy для ефективного залучення та використання міжнародної гуманітарної допомоги, повідомив заступник міністра енергетики України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров.

"Для нас важливо забезпечити максимальну відкритість та прозорість процесу отримання, розподілу та використання допомоги, що надається донорами. Це ключова мета розробки AidEnergy, і ми раді, що наші міжнародні партнери схвалили цей інструмент", - наголосив Сафаров, слова якого наведено в релізі Міненерго за результатами координаційної зустрічі в межах проєкту Секретаріату Енергетичної хартії "Співпраця для відновлення української енергетичної інфраструктури".

У міністерстві пояснили, що платформа забезпечує автоматизацію процесів відбору та розподілу, підвищує прозорість і дає змогу оптимізувати комунікацію з донорами, а також забезпечити гнучку взаємодію з усіма підприємствами ПЕК, які постраждали від ворожих атак.

"Енергетичні компанії вже розпочали тестування AidEnergy, результати якого демонструють успішність реалізації цього інструменту", - запевнили в Міненерго.

При цьому зазначили, що онлайн-платформа AidEnergy розроблена за підтримки Мультидонорського рахунку ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку в Україні (MDA) у співпраці з Офісом реформ Кабінету Міністрів України та аналітичним центром DiXi Group.

Як повідомлялося, станом на 24 березня на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України було акумульовано понад EUR151 млн.

Міненерго повідомляло, що гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн - це 470 вантажів загальною вагою майже 6000 тонн. Міністерство розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору.

Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, пального та послуг вартістю понад EUR137 млн для постачання 41 енергетичній компанії за процедурою закупівлі коштом фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергокомпаній, які забезпечують виробництво, передання, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості.

Теги: #енергетика #міненерго #aidenergy

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