У західних областях у вівторок відбуваються відключення е/е через негоду - Міненерго

Аварійні відключення електроенергії через негоду і сильний вітер відбуваються у вівторок у західноукраїнських областях.

"У західних областях України через погіршення погодних умов і сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі.

За інформацією Міненерго, можливі також обмеження електропостачання в Житомирській області через ремонт мережевої інфраструктури.

Крім того, тривають відновлювальні роботи в прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.

Водночас сама генерація має у своєму розпорядженні необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів в електроенергії у всій країні, зазначили в міністерстві з посиланням на главу відомства Германа Галущенка.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/286