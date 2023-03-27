Економіка

14:57 27.03.2023

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

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Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Комісаром українського павільйону на міжнародній виставці Biennale Architettura 2023: The Laboratory Of The Future, що триватиме з 20 травня до 26 листопада 2023 року, призначено голову Державного агентства розвитку туризму України Мар'яну Олеськів, повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України, територій та інфраструктури України у відповідь за запит "Інтерфакс-Україна".

"Враховуючи важливість представлення України на міжнародних заходах та необхідності проведення ефективних переговорів з організаторами виставки для участі України цього року та якісного представлення в майбутньому, міністерство призначило комісаром українського павільйону на виставці сучасного мистецтва 18-ї Архітектурної венеційської бієнале 2023 року України Мар'яну Олеськів", - повідомив заступник міністра Мінвідновлення Сергій Деркач, на якого посилається пресслужба відомства.

Венеційська бієнале (La Biennale di Venezia) – одна з провідних виставок, кожні парні роки проходить художня, а непарними – архітектурна. Відповідно до її правил, компетентний урядовий орган країни-учасниці призначає комісара, що належить до відповідного органу влади, або уповноваженого держустанови, що представляє країну.

Як прямий представник влади країни комісар гарантує прозорість організаційного процесу, контролює проєкт національної участі та є відповідальним за виставку у павільйоні країни відповідно до вимог заходу та за дотримання культурних та організаційних стандартів.

Україна регулярно представлена на мистецькій бієнале у Венеції, за процедурні питання відповідає Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП). Однак, як констатується у відповіді Мінвідновлення, на архітектурній бієнале вона не була представлена із власним національним продуктом, що "в свою чергу негативно позначається на іміджі нашої країни в сфері архітектури".

Минулого року тривала робота щодо передання повноважень із формування проєкту від Мінрегіону до МКІП. На запит агентства "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі МКІП відповіли, що проведено роботу з розробки нормативно-правових проєктів актів, згідно з якими мало відбуватися формування складу комісії для конкурсного відбору куратора/кураторської групи. Зокрема, було розроблено та направлено наприкінці минулого року на погодження до Мінрегіону проєкт Порядку конкурсного відбору куратора/кураторської групи для подання національного архітектурного проєкту на Міжнародній архітектурній виставці – Венеційській бієнале. Проте повноваження щодо формування продукту для міжнародної виставки збережено за Мінрегіоном, який після реорганізації увійшов до складу Мінвідновлення, і менш ніж за два місяці до бієнале було призначено комісара павільйону.

Теги: #виставка #дарт #бієнале #олеськів #мінвідновлення

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