Економіка

13:32 27.03.2023

Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

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Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - комерційний директор "Метінвесту"

Металургійна галузь відновиться тільки після деблокади портів - відкриття морських портів не тільки для зернового, а й для металургійного експорту може забезпечити Україні надходження до $600 млн валютної виручки щомісяця, вважають у гірничо-металургійній групі "Метінвест".

Як повідомив комерційний директор "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в колонці для Forbes, фактично підприємства галузі наразі працюють на межі рентабельності заради збереження потужностей і робочих місць. Зокрема, у грудні 2022 року металургійні комбінати "Каметсталь" і "Запоріжсталь" були завантажені на 25% і 33% відповідно від довоєнного рівня.

Однією з головних причин такого падіння виробництва стали проблеми зі збутом продукції через блокування морського експорту, адже до початку повномасштабного збройного вторгнення Росії приблизно 80% українського металу поставлялося за кордон. Близько 70% металургійної продукції експортувалося через морські порти, але з початком війни вони залишаються заблокованими для більшості експортерів, крім представників агросектору.

"Звісно, металурги шукають альтернативні шляхи для постачання своєї продукції за кордон і використовують можливості залізниці та річкових портів. Проте через значне збільшення залізничного тарифу (до 140% - для руди, вугілля та коксу і до 70% - для чорних металів) та додаткові витрати на доставку продукції до портів ЄС вартість логістики зросла в 4-6 разів", - констатує Ніколаєнко.

Він додає, що в результаті 2022 року надходження України від експорту чорних металів скоротилися на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4,533 млрд. Однак в умовах, що склалися, навіть цей результат - велике досягнення.

Як зазначає Ніколаєнко, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є однією з провідних галузей економіки.

Напередодні війни у 2021 році на ГМК припадало 33% загального експорту України на суму $22 млрд. Водночас внесок галузі у ВВП країни сягав 10%. Відповідно, скорочення метвиробництва та експорту призводить до суттєвих втрат: ВВП у 2022 році обвалився майже на третину.

"Але є й хороша новина: металургійна галузь має потенціал для швидкого відновлення у випадку, якщо на додаток до діючого експортного "зернового коридору" вдасться відкрити порти для експорту товарів ГМК. Це посилить економічну міцність держави, оскільки забезпечить надходження близько $600 млн експортного виторгу в місяць і дозволить зберегти сотні тисяч робочих місць", - зазначає топменеджер.

Тому група "Метінвест" від імені всієї галузі закликає представників влади, дипломатів і міжнародних партнерів України докласти максимум зусиль, щоб відкрити море для української сталі, яка для всього світу вже стала символом української боротьби та незламності, резюмував комерційний директор холдингу.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

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