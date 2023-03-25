Нідерландський FMO у 2022 р. визнав EUR137 млн збитку своїх інвестицій в Україні

Голландський банк розвитку (FMO) за підсумками 2022 року через розпочату Росією війну проти України визнав збиток від інвестицій в українські активи EUR137 млн, зокрема EUR82 млн за кредитами та EUR50 млн - за інвестиціями в капітал, ідеться в річному звіті.

Цей результат кращий, ніж за підсумками першого півріччя, коли FMO зменшив оцінку вартості свого портфеля в Україні на EUR164,1 млн, зокрема кредитів - на EUR96,5 млн, прямих інвестицій - на EUR67,6 млн.

Як зазначається у звіті, FMO активно працює в Україні протягом десятиліть. На кінець 2022 року в його портфелі інвестицій було 13 клієнтів, які працюють у секторі агробізнесу, продуктах харчування та води, а також енергетики (один проєкт в енергетиці списали в першому півріччі), а вартість портфеля оцінювали в EUR117 млн. Уточнюють, що загальна непогашена сума кредитів становить EUR90 млн, за якими визнали зменшення корисності EUR43 млн. Окрім того, у 2022 році було списано заборгованість двох клієнтів на загальну суму EUR45 млн євро.

Згідно з документом, хоча вартість вкладень FMO в акціонерний капітал становила на кінець року EUR51 млн, справедлива вартість оцінювалася в EUR23 млн.

Крім того, видані гарантії на EUR13 млн, надані FMO своїм клієнтам, знецінилися у 2022 році на EUR10 млн, ідеться у звіті.

Банк зазначив, що російські інвестиції у нього відсутні, а в Білорусі йдеться про інвестиції в капітал на EUR18 млн.

"Тепер FMO набагато уважніше ставиться до нових інвестицій у країни Європи та Центральної Азії, які з більшою ймовірністю постраждають від конфлікту", - констатується в документі.

Водночас банк зазначив, що 2022 року продемонстрував підтримку української економіки, вклавши $20 млн у новий фонд від Horizon Capital, який він раніше неодноразово підтримував, Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), що інвестує у швидкозростаючі технологічні та експортно-орієнтовані компанії в Україні та сусідньому регіоні і має цільовий розмір $250 млн.

"Повномасштабне російське вторгнення в Україну різко підірвало українську економіку, хоча ІТ-компанії та технологічні компанії продемонстрували стійкість і стали рятувальним кругом для країни. Експорт ІТ, який наразі є ключовим джерелом припливу іноземної валюти, перебуває на історичному піку і продовжує зростати", - наголошується у звіті.

Загалом, наголошує FMO, хоча війна торкнулася всіх українських клієнтів банку, вони продемонстрували стійкість, скоригувавши свої операції.

Згідно зі звітом, війна в Україні, а також економічна та політична кризи в Шрі-Ланці та М'янмі негативно позначилися на нашому портфелі, який збільшився з 9,5% наприкінці 2021 року до 11,9% наприкінці 2022 року. Сумарна частка цих трьох країн сягнула майже 31% (трохи більше EUR200 млн). Частка українських активів у NPL за минулий рік зросла з 0% до 14%, шрі-ланкійських - з 0% до 9%.

"Війна, що триває в Україні та політична й економічна нестабільність у деяких географічних регіонах підприємства можуть негативно вплинути на портфель підприємства і знизити попит на капітал", - зазначив FMO щодо ризиків на 2023 рік.