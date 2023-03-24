Економіка

13:31 24.03.2023

Голова "Укргідроенерго" очікує продовження чинного ПСО на е/е для населення до розроблення збалансованого рішення

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Голова "Укргідроенерго" очікує продовження чинного ПСО на е/е для населення до розроблення збалансованого рішення

Запровадження нової моделі підтримки тарифів на електроенергію для населення, найімовірніше, буде відтерміновано на місяць, щоб завершити пошук компромісного варіанта, який враховував би інтереси споживачів і генерації, вважає гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Поки що рішення немає, іде діалог з урядом. Найімовірніше, ПСО буде на місяць продовжено (чинне завершується 31 березня - ІФ-У), щоб ми могли завершити діалог і знайти оптимальний вихід. Має бути знайдено оптимальне і компромісне для всіх рішення: для споживачів, для генерації, для уряду", - сказав він в інтерв'ю "Енергореформі".

Сирота наголосив, що УГЕ і НАЕК "Енергоатом", які є головними донорами ПСО, не під силу паралельно нести навантаження в рамках спецобов'язків і відновлювати свої об'єкти.

За його словами, навіть без урахування завданих окупантами на захопленій Каховській ГЕС збитків на 16,7 млрд грн втрати УГЕ від російської військової агресії на підконтрольній Україні території становлять понад 22 млрд грн.

Сирота пояснив, що це ті кошти, яких компанія на сьогодні потребує для відновлення своїх об'єктів, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок повітряних атак ворога.

"З тими коштами, які в нас зараз залишаються після виконання ПСО за 2022 рік, нам треба щонайменше п'ять років, щоб покрити цю суму. Ми втратили майже 2 ГВт потужності. У результаті виробіток зменшився, доходи зменшилися, але ПСО все одно потрібно виконувати, і воно зростає. Якщо його обсяг торік зріс до 18 млрд грн, то цього року "Гарантований покупець" прогнозує його нам щонайменше на 22 млрд грн. Те, що ми могли заробити, сплатити податки і якісь кошти на відновлення та інвестиції, ми віддаємо на ПСО", - пояснив гендиректор.

Сирота уточнив, що на покриття спецобов'язків компанія наразі спрямовує понад 55-60% усього доходу, плюс необхідно сплачувати податки і дивіденди.

"Якщо не буде нових пошкоджень, то вже зараз за збереження чинних умов ПСО у 2023 році ми виходимо зі збитками. Ми не зможемо навіть покрити ПСО, а ще потрібні гроші на відновлення і посилення захисту наших об'єктів", - уточнив він.

Очільник енергокомпанії зазначив, що близько 140 млрд грн за минулий рік, які в рамках ПСО платять "Укргідроенерго" та "Енергоатом", також є надзвичайно великим навантаженням на держбюджет, якщо підтримку тарифів для населення перекласти на нього.

У зв'язку з цим одним із варіантів виходу із ситуації могло б стати залучення міжнародних донорів до покриття витрат на підтримання тарифів для населення.

"Це може працювати по-різному: чи будуть донори нас (УГЕ і НАЕК - ІФ-У) фінансувати, чи дадуть кошти в бюджет, а бюджет перерахує нам. Але йдеться про необхідність пошуку третього учасника ПСО", - сказав Сирота.

Голова генкомпанії вважає, що нинішня ціна на електроенергію для населення суттєво занижена. "1,44 грн/кВт-год - на сьогодні ніде немає такої ціни на електроенергію. Чи можемо ми все перекласти тільки на промисловість? Не можемо. Треба відновлюватися, запускати економіку. Має бути справедлива ціна, але при цьому малозабезпечені споживачі мають бути захищені субсидіями", - зазначив він.

Сирота припустив, що в разі ухвалення рішення про певне підвищення тарифів для населення воно здійснюватиметься поетапно, і виключив можливість схвалення рішення про повне відкриття ринку електроенергії для населення.

Керівник УГЕ також наголосив, що знайти кошти на відновлення об'єктів електроенергетики надзвичайно важливо, оскільки від цього залежатиме стійкість енергосистеми наступного осінньо-зимового періоду.

"Енергетика цього разу вистояла, бо мала міцний фундамент, але за цей рік він достатньо порушений. Ми працюємо, але це тимчасові рішення, з ними не можна заходити в ОЗП, бо це слабка позиція", - попередив він.

Теги: #укргідроенерго #псо

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