Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи

Зміни до системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) буде внесено до кінця березня, вони будуть спрямовані на її "олюднення", повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щоб була сервісом, а не репресивною машиною", - назвав він основну мету змін на Bussiness Wisdom Summit у середу в Києві.

Зокрема, як зазначив куратор податкової політики, буде пом'якшено норми віднесення платників податків до ризикових, якщо вони мали відносини з підприємством, яке потім було визнано ризиковим. За його словами, цей термін скоротили до півроку, потім його буде скорочено до трьох місяців, а згодом, можливо, і до місяця.

Гетманцев заявив, що якщо не брати до уваги посилення блокування накладних у жовтні, що викликало протести бізнесу, загалом удалося завдяки СМКОР практично системно побороти скрутки.

"Схемне ПДВ купити практично неможливо або занадто дорого", - констатував голова профільного парламентського комітету.

Він висловив думку, що найближчим часом вдасться побороти і закупівлі зерна за тіньовий "кеш", який отримували, зокрема, за рахунок напівлегального грального бізнесу. За його словами, частину цього зерна потім у Туреччині продавали за криптовалюту.

Як повідомлялося, минулого тижня рада бізнес-омбудсмена (РБО) за підсумками розслідування констатувала перетворення блокування податкових накладних через СМКОР на інструмент тиску на бізнес і заморожування його коштів і розробила перелік рекомендацій для виправлення СМКОР, зокрема радить запровадити адміністративне оскарження рішень щодо ризиковості.

За даними РБО, наприкінці 2022 року протягом одного лише 4 кварталу із блокуваннями зіткнулися 65,19 тис. постачальників зі 161,55 тис. платників, тобто більш ніж 40% активних платників ПДВ. Аналогічна тенденція простежується в питаннях включення платників до переліків ризикових: починаючи з 1 кварталу 2021 року відсоток ризикових платників непохитно зростав, сягнувши 17,3% у 4 кварталі 2022 року серед усіх платників ПДВ (45,2 тис. платників мали статус ризикових).