Економіка

07:41 16.03.2023

Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи

2 хв читати
Гетманцев анонсував зміни в СМКОР до квітня щодо "олюднення" системи

Зміни до системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) буде внесено до кінця березня, вони будуть спрямовані на її "олюднення", повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щоб була сервісом, а не репресивною машиною", - назвав він основну мету змін на Bussiness Wisdom Summit у середу в Києві.

Зокрема, як зазначив куратор податкової політики, буде пом'якшено норми віднесення платників податків до ризикових, якщо вони мали відносини з підприємством, яке потім було визнано ризиковим. За його словами, цей термін скоротили до півроку, потім його буде скорочено до трьох місяців, а згодом, можливо, і до місяця.

Гетманцев заявив, що якщо не брати до уваги посилення блокування накладних у жовтні, що викликало протести бізнесу, загалом удалося завдяки СМКОР практично системно побороти скрутки.

"Схемне ПДВ купити практично неможливо або занадто дорого", - констатував голова профільного парламентського комітету.

Він висловив думку, що найближчим часом вдасться побороти і закупівлі зерна за тіньовий "кеш", який отримували, зокрема, за рахунок напівлегального грального бізнесу. За його словами, частину цього зерна потім у Туреччині продавали за криптовалюту.

Як повідомлялося, минулого тижня рада бізнес-омбудсмена (РБО) за підсумками розслідування констатувала перетворення блокування податкових накладних через СМКОР на інструмент тиску на бізнес і заморожування його коштів і розробила перелік рекомендацій для виправлення СМКОР, зокрема радить запровадити адміністративне оскарження рішень щодо ризиковості.

За даними РБО, наприкінці 2022 року протягом одного лише 4 кварталу із блокуваннями зіткнулися 65,19 тис. постачальників зі 161,55 тис. платників, тобто більш ніж 40% активних платників ПДВ. Аналогічна тенденція простежується в питаннях включення платників до переліків ризикових: починаючи з 1 кварталу 2021 року відсоток ризикових платників непохитно зростав, сягнувши 17,3% у 4 кварталі 2022 року серед усіх платників ПДВ (45,2 тис. платників мали статус ризикових).

 

 

Теги: #гетманцев #смкор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 07.03.2023
Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

15:24 06.03.2023
Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

17:01 31.12.2022
Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

17:11 24.12.2022
Гетманцев анонсував на 2023 р. план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

Гетманцев анонсував на 2023 р. план повного переведення Держподатслужби на електронні рейки

15:10 22.12.2022
Законопроєкти про податкові пільги для промисловості внесено до ВР – Гетманцев

Законопроєкти про податкові пільги для промисловості внесено до ВР – Гетманцев

12:44 21.12.2022
Держподаткова служба усунула керівництво Львівської податкової після моніторингу відшкодування ПДВ – Гетманцев

Держподаткова служба усунула керівництво Львівської податкової після моніторингу відшкодування ПДВ – Гетманцев

19:03 19.12.2022
Голова комітету ВР Гетманцев анонсує скасування 2% "спрощенки" до середини 2023 р.

Голова комітету ВР Гетманцев анонсує скасування 2% "спрощенки" до середини 2023 р.

11:18 17.12.2022
Українці можуть продавати вироблену генераторами до 5 МВт електроенергію без ліцензій - Гетманцев

Українці можуть продавати вироблену генераторами до 5 МВт електроенергію без ліцензій - Гетманцев

18:25 12.12.2022
Верховна Рада цього тижня може ухвалити закони про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та "Старлінків" - комітет

Верховна Рада цього тижня може ухвалити закони про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та "Старлінків" - комітет

10:06 24.11.2022
Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

Держподаткова служба незабаром видасть роз'яснення про послаблення податкових зобов'язань в умовах енерговідключень - Гетманцев

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

Кабмін затвердив План дій уряду на 2023 рік - Шмигаль

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

ОСТАННЄ

Nemiroff завершить модернізацію Немирівського спиртзаводу у 2024 році, має намір збільшити частку експорту до 70%

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

На ринок котеджних містечок України після початку війни вийшли 80 нових проєктів - "ЛУН"

Данія у 2023 р. створить Фонд допомоги Україні в розмірі понад $1 млрд

Законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" буде подано до ВР повторно - Федоров

З наступного тижня в низці регіонів можна завершувати опалювальний сезон з огляду на потепління - Герус

Польща, Латвія і Литва закликають ЄС знизити стелю цін на російську нафту до $51,45 за барель - ЗМІ

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА