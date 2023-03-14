Економіка

13:08 14.03.2023

"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

2 хв читати
"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

Група компаній "Епіцентр" має намір придбати у Києві три земельні ділянки сумарною вартістю понад 160 млн грн, на яких розташовані об'єкти мережі "Епіцентр".

Як випливає з порядку денного засідання Київської міської ради, земельні ділянки продаються компанії для будівництва та обслуговування торгових будівель.

Згідно з проєктом рішення, площа земельної ділянки на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі Києва становить 0,77 га. Експертна грошова оцінка ділянки становить 31,8 млн грн. Наразі на ділянці розташовані торговий комплекс та офісний центр у власності ТОВ "Епіцентр К" площею 21,4 тис. кв. м.

Площа другої ділянки, на вул.Братиславській, 11 у Дніпровському районі, становить 1,69 га. Як зазначається у проєкті рішення, ринкова ціна ділянки – 58,8 млн грн. На ньому розташований торговий комплекс із паркінгом площею 53,8 тис. кв. м у власності ТОВ "Епіцентр К".

Третя ділянка площею 3,16 га та оцінною вартістю 94,5 млн грн розташована на вул. Віскозній, 4 у Деснянському районі столиці. На ділянці розташовано логістичний центр видачі замовлень площею 19,5 тис. кв. м у власності ТОВ "Епіцентр Н".

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того ж року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 74 торгових об'єкти, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни (ще чотири об'єкти тимчасово закриті).

Унаслідок бойових дій чотири ТЦ "Епіцентр" у Чернігові, Маріуполі, Бучі та Херсоні були дощенту знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. За її даними, загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України становить сотні мільйонів гривень.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%). Власниками ТОВ "Епіцентр Н" є Олександр (50%) та Галина (48%) Гереги, а також ПАТ "ЗНВКІФ "Оферент" (0,7%).

 

 

Теги: #земля #нерухомість #епіцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 13.03.2023
АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

18:32 10.03.2023
"Епіцентр" відкриває в Києві другу чергу найбільшого ТЦ мережі після оновлення

"Епіцентр" відкриває в Києві другу чергу найбільшого ТЦ мережі після оновлення

14:03 08.03.2023
Епіцентр: українці до свята весни купують подушки-обіймашки

Епіцентр: українці до свята весни купують подушки-обіймашки

07:50 08.03.2023
"Епіцентр К" переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК "Укроборонресурси" за 210,6 млн грн

"Епіцентр К" переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК "Укроборонресурси" за 210,6 млн грн

18:50 06.03.2023
5 років вдячності: нестандартний День народження Mon Cheri

5 років вдячності: нестандартний День народження Mon Cheri

14:39 06.03.2023
Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

12:12 06.03.2023
Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

10:55 06.03.2023
Епіцентр почав використовувати штучний інтелект в онлайн-бізнесі

Епіцентр почав використовувати штучний інтелект в онлайн-бізнесі

16:23 01.03.2023
Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

07:52 01.03.2023
ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження

У РФ висловили готовність продовжити зернову угоду після 18 березня, але лише на 60 днів

Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

Падіння ВВП в Україні в IV кв.-2022 проти IV кв.-2021 прискорилося до 31,4% - Держстат

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав захисникам Бахмуту 55 мобільних укриттів

"Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди для танків

У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

Стабілізаційні відключення електроенергії частково застосовані в Києві та області

Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження

Нацбанк посилив вимоги до еквайрів при здійсненні ними платіжних операцій

"Стальканат" працює на 70% потужності через ринок і логістику в результаті війни - СЕО

Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА