Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

Уряд України вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млрд грн - на сектор нацбезпеки і оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у телеграмі, зокрема планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні - на 271,3 млрд грн.

Він уточнив, що в пропонованому збільшенні видатків на нацбезпеку і оборону оплата праці з нарахуваннями займає 477,2 млрд грн, військова техніка та обладнання - 30,2 млрд грн.

Окрім того, пропонується збільшити на 10 млрд грн обсяг держгарантій резидентам України за кредитами, залученими для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави, зазначив Мельничук.

Голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа у фейсбуці додала, що крім збільшення дефіциту, для фінансування додаткових видатків запропоновано збільшити доходи держбюджету завдяки збільшенню надходження ПДФО, ПДВ із вироблених товарів і частини чистого прибутку держбанків на 60,7 млрд грн, скоротити видатки на обслуговування держборгу на 50,3 млрд грн і зменшити видатки на забезпечення держгарантій на 6,9 млрд грн.

"Верховна Рада розгляне цей проєкт закону невідкладно", - наголосила голова комітету.

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2023 затверджено в розмірі 1 трлн 329,26 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,11 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 2 трлн 580,8 млрд грн і 2 трлн 296,52 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду - 1 трлн 124,62 млрд грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.

ВР наприкінці лютого вже внесла зміни до держбюджету-2023, які поки що не набули чинності. Вони передбачають підвищення видатків і кредитів за спецфондом держбюджету на 2023 рік на 5,56 млрд грн для охорони здоров'я, відновлення мостів, поліпшення пунктів пропуску, пільгових кредитів аграріям і грантів бізнесу.

Джерелами фінансування мають стати зовнішні запозичення з відповідним збільшенням дефіциту держбюджету на 3,84 млрд грн, міжнародні гранти на 0,45 млрд грн і повернення невикористаних 1,28 млрд грн для виплати допомоги з безробіття.