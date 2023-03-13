АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

Національне агентство із виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), знову оголосило конкурси із відбору управителів для 15 заарештованих санаторіїв, баз відпочинку та готелів, в яких заплановано відвести частину номерного фонду для розміщення тимчасово переміщених осіб (ВПО), повідомила пресслужба агентства.

"АРМА вже починало реалізацію цієї ініціативи, проте її втіленню перешкоджали неодноразові скасування арештів відповідної нерухомості. Цього разу, отримавши в управління низку об'єктів, зокрема ті, які раніше не передавалися до розпорядження агентства, АРМА розраховує на стабільне управління та докладає всіх зусиль. для досягнення початкового задуму", – пояснюється у пресрелізі АРМА.

Серед об'єктів, для яких шукають управляючих, заарештовані санаторії у Закарпатській області, Моршині (Львівська обл.), Хмільнику (Вінницька обл.), Миргороді (Полтавська обл.), Дніпрі, Одесі, дитячий оздоровчий комплекс у Тернопільській області, готелі у Києві та Харків.

У конкурсі можуть брати участь як приватні, і державні чи комунальні підприємства. Одним із критеріїв відбору є частка номерного фонду або кількість квадратних метрів, які потенційний управляючий планує надати для розміщення ВПО та військовослужбовців.

Прийом документів на участь завершується 6 квітня.

Як повідомлялося, в управлінні АРМА перебувають близько 80 об'єктів нерухомості, які можуть бути виставлені на конкурс з відбору управляючих та частково використовуватися для розміщення ВПО та реабілітації військовослужбовців. У листопаді 2022 року агентство оголошувало конкурси на управляючих для 22 об'єктів.