"Сентравіс" продовжує роботу на повній потужності, залучив клієнтів на нове виробництво, що нещодавно відкрилося в Ужгороді

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., продовжує роботу основного виробництва в Нікополі (Дніпропетровська обл.) на повну потужність і залучив клієнтів на нещодавно відкриту свою філію з випуску.

"Незважаючи на масовані обстріли в четвер (9 березня – ІФ-У), зміни поставок електроенергії у нас не відбулося. Виробництво "Сентравіс" працює на повну потужність. Все обладнання працює, гарячий та холодний цехи працюють", - написав директор із продажу (chief sales officer, CSO) Артем Атанасов у листі клієнтам минулої п'ятниці.

За його словами, команда логістики постійно контролює найбезпечніші способи доставки готової продукції. Офіси продажу по всьому світу в Ессені, Мілані, Кракові, Лугано, Х'юстоні та Дубаї готові до запитів.

При цьому він нагадав, що компанія запустила виробництво в Ужгороді кілька тижнів тому і отримала кілька замовлень від нових клієнтів для випуску на цьому виробництві.

"Цього тижня я відвідав наших клієнтів у Німеччині. У нас були продуктивні та плідні переговори, які безперечно допоможуть нам знайти нові можливості для розширення нашої співпраці", - резюмував директор із продажу.

Як повідомлялося, в Ужгороді 28 лютого відбулося офіційне відкриття нового виробничого майданчика "Сентравіс" зі спеціалізованого випуску інструментальних труб для автомобілів.

Також повідомлялось, що холдинг Centravis Ltd. перереєстрував свою материнську компанію у Швейцарії, змінивши кіпрську дислокацію, що, як очікується, допоможе підвищити кредитний рейтинг та залучити більш довгі та дешеві кошти на розвиток виробництва в Україні.

"Сентравіс" заснований у 2000 році, входить до десятки найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. Його основні виробничі потужності розташовані у Нікополі (Дніпропетровська обл.). У 2022 році компанія реалізувала низку масштабних замовлень для таких світових компаній як Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. На підприємстві працюють понад 1,4 тис. осіб.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних та торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових.

У власності Centravis Ltd. перебувають 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".