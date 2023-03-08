RGC Metering розпочав виробництво промислових лічильників газу в Україні

На потужностях сучасного метрологічного центру RGC Metering в Івано-Франківську розпочато випуск промислових лічильників газу, яких заплановано виготовити у 2023 році щонайменше 300 одиниць.

"В Україні розпочали виробництво роторних і турбінних лічильників для промисловості. Моделі RGM і TGM здатні здійснювати точний облік газу з номінальною пропускною спроможністю від 0,5 до 6 500 кубометрів за годину в робочих умовах", - повідомляють у пресрелізі ТОВ "Регіональна газова компанія" в середу.

Як ідеться в документі, прилади обліку сертифіковані на території України і відповідають усім міжнародним стандартам.

За словами керівника RGC Metering Андрія Лашка, у лічильниках компанії використовують комплектувальні провідного європейського виробника Pietro Fiorentini.

"Ми уніфікували приєднувальні розміри лічильників відповідно до стандартів європейських виробників лічильників, таких як Itron, Elster, FMG. У лічильниках обох типів уніфіковано відліковий пристрій - це спростило їх виробництво та обслуговування. Також ми забезпечуємо для своєї продукції власну сервісну та ремонтну базу, гарантуємо оригінальність запчастин", - зазначив Лашко, слова якого наведено у пресрелізі.

За інформацією РГК, однією з переваг лічильників українського виробництва є коротший проміжок часу, необхідний для їх виготовлення, порівняно із закордонними аналогами. Він становить до десяти тижнів - від замовлення і доставки комплектувальних, до їх калібрування, пломбування, виготовлення документів, пакування та відвантаження.

"Якщо замовляти аналогічні лічильники з-за кордону, то період очікування становить 14-16 тижнів", - наголосили в компанії.

Як пояснили в РГК, промислові лічильники газу встановлено на всіх великих підприємствах, що використовують газ у виробничих процесах. Від побутових вони відрізняються пропускною здатністю і меншою похибкою вимірювань. Якщо побутові можуть пропускати через себе до 16 куб. м газу за годину, то промислові - до декількох тисяч куб. м за годину. Водночас завдяки меншій похибці вимірювання промислові лічильники мають меншу похибку під час вимірювання великих об'ємів газу, внаслідок чого знижуються його метрологічні втрати.

За даними РГК, Україна потребує щорічної заміни від 500 до 1000 промислових лічильників.