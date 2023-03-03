Економіка

12:13 03.03.2023

Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

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Україна планує залучити фахівців із США для консультування процесу корпоратизації "Енергоатому" – Міненерго

Україна планує залучити спеціалістів із США для консультування процесу корпоратизації НАЕК "Енергоатом", повідомило Міністерство енергетики України.

Як наголошується у повідомленні Міненерго у телеграм-каналі, зокрема, це питання обговорювалося на зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з міністром енергетики США Дженніфер Гренголм у рамках засідання Партнерства трансатлантичного співробітництва у сфері енергетики та клімату у Загребі 2 березня.

"З огляду на досвід та перспективи співпраці зі США дуже важливо, щоб до консультування процесу корпоратизації долучилися найкращі фахівці. А "Енергоатом" став би найефективнішою, прозорішою компанією, світовим лідером в атомній енергетиці", – повідомило Міненерго з посиланням на результати зустрічі.

Сторони також обговорили поглиблення співробітництва в атомній сфері загалом, зазначається у повідомленні.

Глава Міненерго зі свого боку подякував Гренголму за допомогу енергетичному сектору України, зокрема, за газотурбінну мобільну електростанцію, нещодавно надану українській стороні Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

"Встановлення таких газових турбін у різних регіонах України допоможе децентралізувати генерацію та забезпечити безперебійне постачання електроенергії критичній інфраструктурі та споживачам", – зазначив міністр енергетики.

Галущенко також зазначив, що українська сторона розраховує на пропозиції США щодо оновленої Енергетичної стратегії України до 2050 року, що визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику, в основі якої – децентралізована енергосистема.

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада України ухвалила закон про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом", що передбачає перетворення "Енергоатома" з державного підприємства на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

НЕК "Укренерго" визначила оптимальні точки приєднання до електромережі газових станцій в Україні, щодо яких може бути реалізовано 20-25 проєктів, повідомив директор з експлуатації та розвитку мереж НЕК Олексій Брехт 1 березня.

На початку лютого Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні першу газотурбінну станцію General Electric потужністю 28 МВт.

Теги: #енергетика #енергоатом #міненерго

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