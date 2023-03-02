Kormotech підписав контракт із європейським ритейлером Kaufland

Український виробник кормів для свійських тварин Kormotech (Львів) підписав контракт із провідним європейським ритейлером Kaufland, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо ми експортуватимемо вологі корми до чотирьох з восьми країн, де оперує Kaufland. Але не виключаємо, що згодом розширюватимемо географію та асортимент замовлень", – повідомив керівник стратегічного бізнес-напрямку Північна Європа та Південна Америка Kormotech Назар Щирба.

У компанії уточнили, що продукція Kormotech незабаром з'явиться на полицях гіпермаркетів Kaufland у Болгарії та Румунії, а потім – у Польщі та Хорватії. Перші замовлення включають позиції вологих кормів під брендами MyLove і CLUB 4 PAWS.

Щирба повідомив, що переговори щодо Kaufland стартували в серпні 2022 року і вже в лютому 2023 року компанія отримала перше замовлення.

ТОВ "Кормотех" – провідний український виробник кормів для котів та собак. Компанія експортує продукцію до 40 країн, зокрема до США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Іспанії, Італії, Польщі, Туреччини та Чилі.

Потужності підприємства включають два заводи із виготовлення сухих та вологих кормів у Львівській області та завод у Литві. Компанія виробляє продукти для кішок та собак під власними брендами Optimeal, "Клуб 4 лапи" (ТМ "Мяу!" та "Гав!") та за напрямом private label. Раціони розробляє власний R&D-центр у співпраці з європейськими та американськими консультантами, асортимент налічує понад 650 позицій.

Кінцевими бенефіціарами "Кормотех" є Олена та Ростислав Вовк.

Мережа гіпермаркетів Kaufland входить до складу групи компаній Schwarz Gruppe, оперує 1,2 тис. магазинами у Німеччині, Чехії, Словаччині, Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії та Молдові, планується вихід на ринки Австралії. Асортимент Kaufland включає широкий спектр товарів для дому, продуктів харчування, аксесуарів, спортивних товарів, одягу тощо.