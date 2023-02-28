Економіка

16:47 28.02.2023

"Нова пошта" розмістила облігації серії "С" на 800 млн грн

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"Нова пошта" розмістила облігації серії "С" на 800 млн грн

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, розмістила третій у своїй історії випуск облігацій – серії "С" на 800 млн грн.

Як повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму сайті, вона 24 лютого зареєструвала звіт про результати закритого випуску іменних процентних звичайних незабезпечених корпоративних облігацій "Нової пошти" серії "С".

Комісія у свідоцтві про випуск вказує лише один його параметр – обсяг, який становив 800 млн грн. Таким чином, облігації були розміщені в повному обсязі.

Агентству "Інтерфакс-Україна" наразі не вдалося дізнатися про інші характеристики облігацій, зокрема, термін обігу та номінальну дохідність.

Як повідомлялося, у 2020 році "Нова пошта" здійснила випуск облігацій серії "B" на 700 млн грн із погашенням 28 лютого 2023 року, купонною ставкою 16% річних та періодичністю виплат чотири рази на рік. Наголошувалося, що 40% залучених коштів буде направлено на будівництво логістичних центрів, а 60% – на їхню автоматизацію. Андеррайтером виступав Райффайзен Банк.

Дебютний випуск облігацій "Нова Пошта" розмістила у лютому-квітні 2019 року на суму 300 млн грн під 22% річних з терміном обігу до 22 серпня 2020 року. Кошти від розміщення облігацій було спрямовано на модернізацію інфраструктури та мережі відділень емітента.

Заснована у 2001 році ДК "Нова Пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги із грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ЦК у 2022 році наразі не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.

Теги: #нова_пошта #облігації

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