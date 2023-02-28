Економіка

13:58 28.02.2023

Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

1 хв читати
Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже $30 млн до Фонду енергетичної підтримки України, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром Швеції Еббою Буш у Стокгольмі.

"Крім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях", - наводить Міненерго слова Галущенка в телеграм-каналі у вівторок.

При цьому він наголосив на важливості підтримки місії МАГАТЕ для можливості фіксувати вплив російських атак на енергетичну систему України, ядерну та радіаційну безпеку.

Міністр додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів допомогу і грошима, і обладнанням, яке допомагає відновленню енергетичних об'єктів після російських атак.

Як повідомлялося, до Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, станом на 1 лютого 2023 року надійшло EUR144,366 млн.

За інформацією Міненерго, EUR108 млн із зазначених коштів розподілено на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Донорами фонду є Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська комісія, німецький банк KfW, регіональна асоціація органів регулювання енергетики ERRA.

Теги: #енергетика #міненерго #швеція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:57 28.02.2023
Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

21:31 27.02.2023
"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

19:24 27.02.2023
Westinghouse висловила підтримку Україні

Westinghouse висловила підтримку Україні

17:31 27.02.2023
Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

14:00 27.02.2023
США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

07:43 27.02.2023
Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

12:45 25.02.2023
"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції

11:25 25.02.2023
"Укренерго" за відсутності дефіциту потужності попередила про можливе відключення е/е через погіршення погодних умов

"Укренерго" за відсутності дефіциту потужності попередила про можливе відключення е/е через погіршення погодних умов

08:00 25.02.2023
Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

ОСТАННЄ

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

НБУ переглядає стратегію з урахуванням затягування війни, з квітня розпочне оцінку банків - голова

На Чернігівщині заарештовано підприємство російського бізнесмена на 1 млрд грн

Голова правління "Укрзалізниці" Камишін повідомив, що подає у відставку, очолить офіс з євроінтеграції УЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА