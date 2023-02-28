Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже $30 млн до Фонду енергетичної підтримки України, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром Швеції Еббою Буш у Стокгольмі.

"Крім цього, Швеція виділить кошти на підтримку місії МАГАТЕ, що працює на всіх українських атомних станціях", - наводить Міненерго слова Галущенка в телеграм-каналі у вівторок.

При цьому він наголосив на важливості підтримки місії МАГАТЕ для можливості фіксувати вплив російських атак на енергетичну систему України, ядерну та радіаційну безпеку.

Міністр додав, що Україна постійно отримує від міжнародних партнерів допомогу і грошима, і обладнанням, яке допомагає відновленню енергетичних об'єктів після російських атак.

Як повідомлялося, до Фонду підтримки енергетики України, створеного Секретаріатом Енергетичного співтовариства у квітні 2022 року, станом на 1 лютого 2023 року надійшло EUR144,366 млн.

За інформацією Міненерго, EUR108 млн із зазначених коштів розподілено на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Донорами фонду є Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська комісія, німецький банк KfW, регіональна асоціація органів регулювання енергетики ERRA.