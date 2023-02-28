Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"У 2023 році вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація). Включення таких виплат до периметру індексації дозволяє забезпечити зростання найменших пенсій. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, яка була ухвалена Урядом, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 р. становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Зокрема, з 1 березня буде індексовано пенсії для 5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено до 2020 року, для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Також пенсії буде індексовано для 4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у зв'язку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.

Зокрема, йдеться про мінімальні пенсії, розмір яких уже включає в себе державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Таким чином для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

Крім того, пенсії буде індексовано для 0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких увесь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%, і для 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У відомстві зазначають, що також і надалі виплачуватимуть щомісячні компенсаційні виплати (призначені за ініціативою президента) для пенсіонерів, старших за 70 років, що встановлюють, якщо розмір пенсії не досягає 10 340 грн: 570 грн - людям, старшим за 80 років; 456 грн - людям віком від 75 - 80 років; 300 грн - людям віком від 70 - 75 років.

Крім того, з 1 березня буде проіндексовано на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Серед іншого, з 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн пенсіонерів, які працюють, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу, а з 1 липня буде проіндексовано на 19,7% пенсії спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії було призначено у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення у 100 грн.

"Самі пенсії для них НЕ індексуватимуться, оскільки вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий саме стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в попередні роки. Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати. Відтак, індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки", - зазначили в міністерстві.

У Мінсоцполітики наголошують, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме щонайменше 100 грн, але не більше ніж 1,5 тис. грн. для всіх одержувачів пенсії та страхових виплат, незалежно від категорії.

"Запровадження такого обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації, та не залишити осторонь тих громадян, які отримують найменші виплати. Таким чином Уряд забезпечив баланс між соціальною справедливістю і пошуком необхідних фінансових ресурсів для проведення індексації у 2023 році", - йдеться в повідомленні.