Розширення бізнесу у 2023 році планують 76% підприємців - Шмигаль

Розширити бізнес цього року планують 76% українських підприємців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"76% підприємців планують розширення бізнесу цього року. Попри всі виклики та кризи. Українські підприємці - основа успішної економіки. Основа для майбутнього відновлення і відродження нашої держави", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що 28 тис. підприємств залучені до мобілізаційних завдань, для того, щоб армія і критичні потреби були забезпечені.