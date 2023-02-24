Економіка

15:34 24.02.2023

Розширення бізнесу у 2023 році планують 76% підприємців - Шмигаль

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Розширення бізнесу у 2023 році планують 76% підприємців - Шмигаль

Розширити бізнес цього року планують 76% українських підприємців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"76% підприємців планують розширення бізнесу цього року. Попри всі виклики та кризи. Українські підприємці - основа успішної економіки. Основа для майбутнього відновлення і відродження нашої держави", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що 28 тис. підприємств залучені до мобілізаційних завдань, для того, щоб армія і критичні потреби були забезпечені.

Теги: #бізнес #розширення

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