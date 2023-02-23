Економіка

16:22 23.02.2023

Міністри фінансів G7 мають намір уважно відстежувати, наскільки ефективні антиросійські санкції

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Міністри фінансів G7 мають намір уважно відстежувати, наскільки ефективні антиросійські санкції

Міністри фінансів G7 у четвер пообіцяли уважно відстежувати, чи ефективні запроваджувані проти РФ санкції, і висловили готовність у разі потреби запроваджувати додаткові обмежувальні заходи.

"Ми продовжимо уважно відстежувати, наскільки ефективні санкції. Ми вживемо додаткових заходів, якщо в цьому буде необхідність. Також ми активно працюватимемо з нашими партнерами над імплементацією санкцій і припиненням спроб їх обійти", - ідеться в заяві міністрів за підсумками їхньої зустрічі в Індії.

У ній стверджується, що чинні обмежувальні заходи створюють перешкоди в роботі російського ВПК.

Міністри фінансів G7 також закликали МВФ і Київ опрацювати програму допомоги Україні. "Ми закликаємо МВФ і Україну до кінця березня 2023 року підготувати переконливу, амбітну... програму підтримки", - зазначається в документі.

Теги: #g7

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