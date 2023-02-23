Економіка

11:27 23.02.2023

Голова профільного комітету Ради допускає можливість зловживань НААН під час використання держземель

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Голова профільного комітету Ради допускає можливість зловживань НААН під час використання держземель

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування фактів корупції на державних підприємствах та установах Національної академії аграрних наук (НААН) України має низку "запитань" до використання нею державних земель сільгосппризначення.

"Взяв участь у черговому засіданні ТСК Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах та установах НААН України. На ньому заслухали інформацію про роботу НААН України, представників Фонду держмайна, представників Мінекономіки та Мінагрополітики, Держгеокадастру. У нардепів - членів ТСК було багато запитань щодо діяльності НААН та використання нею сільськогосподарських земель", - написав голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду у фейсбуці.

За його даними, частина підприємств академії збиткова, а земельні ділянки з великою площею не внесені до земельного кадастру, що створює ризик неправомірного їх використання з боку НААН.

"Ми як народні депутати виступаємо за ефективне та прозоре використання державних земель. Будемо вивчати питання використання державних земель НААНУ і далі", - констатував нардеп у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України в жовтні 2021 року викрила злочинну схему розкрадання майна держпідприємства в Рівненській області, яку покривали правоохоронці. Зловмисники передали майже 1 600 га земель НААН у незаконну оренду місцевим підприємцям, що завдало збитків державі на 5,5 млн грн.

Правоохоронці в серпні 2021 року скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням президента НААН в одержанні ним неправомірної вигоди, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Посадовця обвинувачували в одержанні неправомірної вигоди у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за внесення керівника одного зі структурних підрозділів академії до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН і подальше передання відповідних матеріалів на розгляд президії НААН.

Як повідомлялося, керівника НААН відсторонили від посади 28 квітня рішенням Київського апеляційного суду, а 17 травня (терміном до 8 липня) - повторно.

У листопаді 2021 року співробітники СБУ виявили під час обшуків у будівлі президії НААН, розташованій поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади в Печерському районі Києва, схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки. У відомстві розповіли, що обшуки відбувалися в трьох областях України для отримання доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААН.

У січні 2020 року п'ятьом посадовцям НААН повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями академії у 2013-2014 рр. Ідеться про експрезидента та віцепрезидента НААН, директора, ексзавідувачів відділення та заввідділення впровадження Науково-навчального центру Інституту землеробства НААН. Також про підозру було повідомлено співробітнику СБУ та ексначальнику управління Державного земельного кадастру Головного управління Держземагенства в Київській області. Пізніше про підозру повідомили ще двом особам: ексголовному вченому секретарю НААН і ексзаступнику начальника ГУ Держземагентства в Київській області.

У 2016-17 рр. співробітники СБУ запобігли спробі заволодіння зловмисниками з контрольованої т. зв. ДНР території Донецької області землями НААН на підконтрольній українській владі території Донбасу вартістю понад 250 млн грн, а також припинили спробу незаконного відчуження 1,9 тис. га земель НААН на території Луганської області.

Теги: #землі #наан

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