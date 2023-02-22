Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

Завершення ремонтів на декількох блоках теплоелектростанцій сприятиме наявності достатніх резервів потужності для забезпечення зростання попиту промисловості, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Завершились ремонти на кількох енергоблоках ТЕС, тож матимемо достатні резерви потужності для забезпечення зростаючого попиту промисловості", - наведено його слова в щоденному оновленні Міненерго в телеграм-каналі.

Загалом, за словами міністра, сьогодні попри збільшення обсягів споживання генерація повністю забезпечує споживання.

Водночас у Міненерго додали, що протягом доби мають бути завершені відновлювальні роботи на пошкоджених вітром електромережах деяких районів Хмельницької, Житомирської, Київської областей.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", озвученими раніше, на ранок середи 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях залишаються без електропостачання через пошкодження мереж операторів системи розподілу внаслідок несприятливих погодних умов.

Лімітів областям через відсутність дефіциту потужності не доведено одинадцятий день поспіль, в результаті погодинні графіки споживання е/е не застосовуються. Через мережеві обмеження вони можливі в Одесі та Одеському районі.