Українські ОЕЗ неминуче адаптуються до дефіциту е/е за рахунок встановлення генераторів - трейдер групи компаній "Прометей"

Адаптація української олійноекстракційної галузі до нових реалій із дефіцитом електроенергії та віяловими відключеннями живлення неминуча, оскільки підприємствам вигідніше забезпечити себе автономною електрогенерацією, ніж зазнавати збитків через простої дорогого обладнання, вважає трейдер з олійних культур групи компаній "Прометей" Володимир Бондарук .

"Безумовно, на галузь вплинули російські ракетні обстріли та введені графіки відключень світла: наприклад, один завод у Тернопільській області повідомляв про зменшення валової переробки на 15% через проблеми з електропостачанням. Але так чи інакше адаптація до нових реалій неминуча, бо тут працює чиста математика, коли вартість генератора незрівнянно менша за збитки від простою заводу", - розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Бондарук уточнив, що багато олійноекстракційних заводів (ОЕЗи) вже забезпечили себе автономною електрогенерацією, завдяки чому можуть працювати з достатнім завантаженням. Побічно про їхню повноцінну роботу свідчить те, що конкуренти "Прометея" продовжують активно закуповувати насіння соняшнику для переробки, завдяки чому ціни на нього на внутрішньому ринку продовжують зростати.

"Ми спостерігаємо стабільне зростання цін на сировину з початку сезону, і навіть планові/аварійні відключення електроенергії цьому не завадили. Таким чином, є підстави вважати, що маржинальність переробки все ще дозволяє зацікавити фермера продажу сировини за привабливою ціною навіть в умовах часткової втрати продуктивності підприємствами галузі", – уточнив Бондарук.

Експерт також зазначив, що на олійноекстракційні підприємства доцільно постачати генератори, оскільки вони не можуть повноцінно працювати в умовах стабілізаційних відключень живлення, а потребують безперебійного електропостачання протягом усього робочого дня.

"Я підтримую контакт з великим агрохолдингом із трьома ОЕЗами, що сумарно переробляють до 4 тис. тонн соняшнику на добу, що є одним із найкращих показників по країні. Так от, вони зараз цілком автономні і повністю завантажені, тому що на початку січня встановили генератори і фактично компенсують нестачу електроенергії у стаціонарній мережі без втрати продуктивності. А ось, наприклад, великий оЕЗ у Вінницькій області працює, у кращому разі, на 60% довоєнної потужності через нестачу енергії", - розповів трейдер в інтерв'ю.

Іншою альтернативою купівлі генераторів Бондарук назвав перехід роботи ОЕЗів у режим доопрацювання соняшника до експортних кондицій і продажу за кордон, що передбачає операції доочищення, досушування та сепарації від амброзії, домішки якої в насінні соняшника неприпустимі згідно з європейськими нормами.

"Досить великий ОЕЗ у Миколаївській області, який може переробляти 500-700 тонн соняшнику на добу та мав значні перебої з електропостачанням, перебудував потужності для доопрацювання сировини та подальшого експорту готового для олійної екстракції соняшника. Тобто вони зрозуміли, що безперебійний "краш" (переробку) – ІФ-У) у себе забезпечити вони не зможуть, і вирішили купувати соняшник та доводити його до експортних кондицій", - уточнив трейдер.

При цьому, за його словами, група компаній "Прометей" жодного дня не зупиняла закупівлю сировини, незважаючи на проблеми з електропостачанням.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Засновником та власником ДК "Прометей" є Рафаель Гороян.