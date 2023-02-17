Економіка

16:00 17.02.2023

Україна практично втратила олійнопереробну галузь у Запорізькій області – трейдер ДК "Прометей"

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Україна практично втратила олійнопереробну галузь у Запорізькій області – трейдер ДК "Прометей"

В Україні через російську воєнну агресію суттєво постраждала галузь переробки олійних культур у прифронтових регіонах: частину олійноекстракційних заводів (ОЕЗ) зруйнували російські війська, частина перебуває на тимчасово окупованих територіях, а підприємства, що залишилися, закриті або працюють в обмеженому режимі.

Орієнтовні втрати галузі озвучив трейдер із олійних культур групи компаній "Прометей" Володимир Бондарук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, основних втрат олійно-переробній галузі України окупанти завдали в Харківській та Запорізькій області, де до війни перероблялося сумарно близько третини всього українського соняшника.

Бондарук уточнив, що в російській окупації опинився Мелітопольський ОЕЗ із продуктивністю до тисячі тонн соняшникового насіння на добу (420 тонн готової олії на добу), Пологівський ОЕЗ (2 тис. тонн насіння соняшнику на добу). Водночас у самому Запоріжжі вкрай обмежено функціонують три олійноекстракційні підприємства, зокрема й Запорізький олійножировий комбінат (ЗОЖК, продуктивністю 2,8 тис. тонн/добу).

"У Херсонській області втрачено Каховський ОЕЗ із капіталом іноземного інвестора. У Харківській області підприємства теж працюють остільки, бо Харківська область була багата на ОЕЗи: зокрема, там у двох великих агрохолдингів було три заводи, і ще в області від війни постраждало кілька ОЕЗів середнього розміру", - констатував галузевий експерт.

За його словами, втрати олійноекстракційної галузі в Донецькій та Луганській областях менш виражені, оскільки в цих регіонах вирощується мало соняшника. Проте росіяни захопили великий завод "Сателіт" (Маріуполь Донецької обл.) із добовою продуктивністю 500 тонн олії на добу.

Бондарук наголосив, що наразі неможливо підрахувати точну кількість знищених та захоплених агресором ОЕЗів в Україні, особливо з урахуванням невеликих заводів-"олієнь" із продуктивністю 100-200 тонн олії на добу.

"Нарешті, мультинаціональні компанії вийшли з українського ринку, або суттєво зменшили обсяги переробки. Одна дуже велика міжнародна компанія боялася воєнних ризиків і перші шість місяців війни не співпрацювала з українськими компаніями і до ладу не вела діяльність ні з трейдингу, ні загалом із переробки. Не можу сказати, що вони зараз "поза ринком", але конкуренції з їхнього боку ми не відчуваємо", - зазначив трейдер "Прометея".

Бондарук уточнив, що навіть під час війни в Україні олієекстракцію продовжують національні компанії, ОЕЗи яких розташовані за межами Харківської та Запорізької областей, а також окупованих територій.

"Підсумовуючи, у нас можна викреслити з виробників регіони Харкова, Запоріжжя та мультинаціональні компанії. Всі інші компанії з українським корінням, яких у нас на ринку більшість (один "Кернел" виробляє до 40% української олії), вони всі працюють", - підсумував Бондарук в інтерв'ю.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #прометей #бондарук

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